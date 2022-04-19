Максим Решетников: запущена обратная связь с предпринимателями

Первые итоги расширения и углубления свободы предпринимательской деятельности сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций подвел министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития представил достаточно полную и структурированную оценку принятых в последнее время правительственных мер, направленных на максимальное упрощение ведения бизнеса. При этом он привел даже ряд конкретных примеров разрешения споров бизнеса с некоторыми органами местной власти, а также рассказал об итогах опросов предпринимателей, проводимых для выяснения эффективности упрощенного государственного регулирования делового климата.

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Он уверен, что большая часть предпринимателей вполне удовлетворены проведенной работой правительства, несмотря на некоторую критику со стороны ряда бизнес-омбудсменов.

По мнению Максима Решетникова, введение моратория на проверки бизнеса — это одна из ключевых мер правительства, так как впервые его применили в таком объёме для всех российских компаний: и для малого бизнеса, и для среднего, и для крупных, и для крупнейших компаний. Министр доложил о перевыполнении плана по сокращению проверок — к 18 апреля их уже отменено более 217 тысяч, в том числе — все внеплановые, которые контрольные органы начали до 10 марта, и две трети плановых.

По оценке главы Минэкономразвтия, в среднем с момента введения моратория еженедельно проверок по стране проходит в семь раз меньше, чем в тот же период 2021 года.

Кроме того, правительство продлило для 140 тысяч предпринимателей сроки устранения нарушений, найденных в ходе ранее проведённых проверок, и запретило привлекать бизнес к административной ответственности без должным образом оформленного факта проведения проверочных мероприятий.



По словам Максима Решетникова, запущена обратная связь с бизнесом. Для этого зарегистрирован специальный адрес электронной почты, а также актуализирована уже действовавшая ранее система досудебного обжалования.

Правда, министр смог привести лишь один пример успешного обжалования административного взыскания. В Кирове решили оштрафовать пекарню за нарушение региональных правил. На одном здании КоАП было отменено.



Впрочем, министр уверен — этот пример «показывает, что система в целом работает». Кроме того, правительственный координационный центр регулярно делает опросы предпринимателей. По словам Максима Решетникова, с конца марта было проведено три таких опроса. В результате, более 50% опрошенных считают сокращение проверок самой эффективной из реализованных мер господдержки.

Кроме того, правительство автоматически продлило 2,5 млн лицензий и разрешений по 150 видам деятельности. По информации главы Минэкономразвития, «две трети предпринимателей позитивно оценивают продление действия разрешительных документов».

Также упрощен выпуск продукции на рынок в рамках технического регулирования. На год продлены сроки действия 25 тыс. сертификатов и 332 тыс. деклараций. Введён также упрощённый режим декларирования. За последние три недели зарегистрированы 422 декларации, из них 95% — это импорт продукции.

Стоит отметить, что перед Минэкономразвития поставлена задача увеличения импорта. Поэтому Максим Решетников в своем выступлении с удовлетворением привел еще один положительный пример. Предприятие из Москвы, используя упрощённую декларацию, ввезло партию блоков питания для производства светодиодных светильников.



В целом последние меры, как считает Максим Решетников, вполне востребованы. А недостатки при их реализации будут устранены, пообещал министр.