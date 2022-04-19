Максим Решетников: запущена обратная связь с предпринимателями

Первые итоги расширения и углубления свободы предпринимательской деятельности сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций подвел министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития представил достаточно полную и структурированную оценку принятых в последнее время правительственных мер, направленных на максимальное упрощение ведения бизнеса. При этом он привел даже ряд конкретных примеров разрешения споров бизнеса с некоторыми органами местной власти, а также рассказал об итогах опросов предпринимателей, проводимых для выяснения эффективности упрощенного государственного регулирования делового климата.
Он уверен, что большая часть предпринимателей вполне удовлетворены проведенной работой правительства, несмотря на некоторую критику со стороны ряда бизнес-омбудсменов.
По мнению Максима Решетникова, введение моратория на проверки бизнеса — это одна из ключевых мер правительства, так как впервые его применили в таком объёме для всех российских компаний: и для малого бизнеса, и для среднего, и для крупных, и для крупнейших компаний. Министр доложил о перевыполнении плана по сокращению проверок — к 18 апреля их уже отменено более 217 тысяч, в том числе — все внеплановые, которые контрольные органы начали до 10 марта, и две трети плановых.
По оценке главы Минэкономразвтия, в среднем с момента введения моратория еженедельно проверок по стране проходит в семь раз меньше, чем в тот же период 2021 года.
Кроме того, правительство продлило для 140 тысяч предпринимателей сроки устранения нарушений, найденных в ходе ранее проведённых проверок, и запретило привлекать бизнес к административной ответственности без должным образом оформленного факта проведения проверочных мероприятий.
По словам Максима Решетникова, запущена обратная связь с бизнесом. Для этого зарегистрирован специальный адрес электронной почты, а также актуализирована уже действовавшая ранее система досудебного обжалования.
Правда, министр смог привести лишь один пример успешного обжалования административного взыскания. В Кирове решили оштрафовать пекарню за нарушение региональных правил. На одном здании КоАП было отменено.
Впрочем, министр уверен — этот пример «показывает, что система в целом работает». Кроме того, правительственный координационный центр регулярно делает опросы предпринимателей. По словам Максима Решетникова, с конца марта было проведено три таких опроса. В результате, более 50% опрошенных считают сокращение проверок самой эффективной из реализованных мер господдержки.
Кроме того, правительство автоматически продлило 2,5 млн лицензий и разрешений по 150 видам деятельности. По информации главы Минэкономразвития, «две трети предпринимателей позитивно оценивают продление действия разрешительных документов».
Также упрощен выпуск продукции на рынок в рамках технического регулирования. На год продлены сроки действия 25 тыс. сертификатов и 332 тыс. деклараций. Введён также упрощённый режим декларирования. За последние три недели зарегистрированы 422 декларации, из них 95% — это импорт продукции.
Стоит отметить, что перед Минэкономразвития поставлена задача увеличения импорта. Поэтому Максим Решетников в своем выступлении с удовлетворением привел еще один положительный пример. Предприятие из Москвы, используя упрощённую декларацию, ввезло партию блоков питания для производства светодиодных светильников.
В целом последние меры, как считает Максим Решетников, вполне востребованы. А недостатки при их реализации будут устранены, пообещал министр.