Медведев: против России ведётся экономическая война

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что против России ведётся экономическая война. По его словам, это не просто санкции, но задушить российскую экономику и изолировать Россию не получится, передаёт РИА Новости.

«Наша страна сейчас находится на особом положении, – заявил Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию. – Беспрецедентное давление, которое оказано на нашу страну, продолжается. Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война. Тут ни убавить, ни прибавить.

При этом он подчеркнул, что Россия к этому готовились, но ситуация, конечно, сложная. В любом случае, как убеждён Медведев, задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого.

«Наша сегодняшняя цель… заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из испытаний победителями. Это не дежурные слова». Сейчас ситуация совершенно особая. И мы должна принимать её во внимание. Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом. А в конечном счёте в соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым, именно интеллектуальный капитал решает практически все», – резюмировал Медведев.