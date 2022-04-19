Минфин объяснил, почему сильно вырос объем госкредитов другим странам

Минфин РФ в марте предоставил 81,6 млрд рублей двусторонних государственных кредитов иностранным государствам или их юридическим лицам, что втрое больше, чем в марте прошлого года. Большая часть этой суммы была направлена на оплату работ российских экспортеров в рамках реализации проектов на территории иностранных государств, объяснили в Минфине.

«В марте 2022 года за счет средств федерального бюджета были профинансированы поставки российских товаров, работ и услуг, а также перечислены средства государственных финансовых кредитов по межправительственным соглашениям, заключенным в предыдущие годы, на общую сумму 81,6 млрд рублей. Наибольший объем средств был направлен на оплату работ российских экспортеров в рамках реализации проектов на территории иностранных государств», — говорится в сообщении ведомства.

Кратный рост объема бюджетного финансирования по данным проектам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с выполнением более дорогостоящих этапов работ в соответствии с графиками реализации проектов, подчеркнули в Минфине. Кроме того, в марте резко повысились курсы доллара и евро, которые являются валютами соответствующих внешнеторговых контрактов.

Ранее «Эксперт» писал, что показатель выданных Минфином в марте госкредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года, когда было выдано 82,1 млрд рублей. Согласно отчету Казначейства об исполнении федерального бюджета за январь — февраль, Россия планировала выдать госзаймов иностранным партнерам за весь 2022 год на общую сумму 374,9 млрд рублей. То есть за март Россия выполнила почти 22% годового плана. Опрошенные РБК эксперты назвали наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России Иран и Белоруссию.

