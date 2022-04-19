Минобороны сообщает об уничтожении на Украине складов запчастей ракет «Точка-У»

Авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины, уничтожила два склада для хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» и три пункта управления Вооруженных Сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада для хранения боеголовок тактических ракет "Точка-У"», - сказал Конашенков.

По его словам, также поражены опорные пункты подразделений ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России было подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что всего в течение ночи были поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска.

