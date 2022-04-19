Минцифры предлагает ввести инвестиционный налоговый вычет для операторов связи

Минцифры РФ выступило с предложением о внедрении для операторов связи инвестиционного налогового вычета, чтобы содействовать сохранению качества связи, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства в Telegram-канале.

«Минцифры РФ предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи. Таким образом, им могут вернуть часть налога на прибыль», - говорится в сообщении. По мнению министерства, это поможет сохранить качество связи без привлечения дополнительного финансирования, а также привлечь и сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки.

В 60 субъектах Российской Федерации, напомнили в Минцифры, уже приняты законы, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет, но инфраструктура операторов связи в них не предусмотрена. Министерство предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в области телекоммуникаций" для того, чтобы такая мера поддержки была распространена и на телекоммуникации.

Минцифры считает, что в российских регионах должен быть механизм привлечения инвестиций для развития современной телекоммуникационной инфраструктуры. Министерство направит письмо с такой инициативой в субъекты Российской Федерации.

