На рынке меди сохранится «бычий» тренд

Начало новой недели для рынка меди стало продолжением «бычьего» тренда. По итогам торговой сессии в понедельник металл подорожал уже четвертый раз кряду. Спрос спровоцировали низкие запасы металла на складах и надежды инвесторов на дополнительные стимулы для основных потребителей металлов в Китае. Эти факторы перевесили давление со стороны более сильного доллара.

На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE), пишет Steelland, самый активный майский контракт на медь завершил дневные торги с повышением на 0,3% до 74 760 юаней (11 738,84 доллара) за тонну. Это произошло после роста до самого высокого уровня с 8 марта до 75 320 юаней (11 826,78 доллара) в начале азиатских торгов.

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 4,8% в первом квартале по сравнению с прошлым годом, но экономика замедлилась в марте, так как потребление, недвижимость и экспорт сильно пострадали. При этом запасы меди на складах, контролируемые Шанхайской фьючерсной биржей, упали на 8,2% по сравнению с неделей ранее, в то время как запасы никеля снизились на 12%.

Впрочем, во вторник цены все же корректируются: по состоянию на 8.16 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3% — до 4,7878 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Снижению, сообщает «Прайм», способствует валютное ралли. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,98 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.

Начало недели стало для цен на медь достаточно позитивным, подтвердил «Эксперту» специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Котировки активно пытаются преодолеть сильное сопротивление 4,85 пункта, которое держится еще с мая прошлого года и которое краткосрочно преодолевалось на пике страхов по ситуации с Украиной.

Постепенно цена консолидируется в диапазоне 4,65-4,8 пункта, готовясь совершить серьезный рывок вверх на опасениях по поводу рецессии в США и полноценного ухода американского рынка в коррекцию. Де-факто именно ситуация вокруг Украины и продолжающаяся квартальная отчетность в США и будут главными факторами, влияющими на котировки меди, считает аналитик.

Сегодня медь ушла в небольшую коррекцию, на 10.30 мск, теряя около 0,5% после вчерашнего роста на 0,86% и неудачной попытки вновь преодолеть отметку в 4,85 пункта. Такая коррекция представляется нормальным явлением, особенно — с учетом постепенной консолидации цен на металл перед очередной крупной попыткой прорывы наверх, полагает Глеб Финкельштейн.

В целом, по мнению эксперта, можно ожидать, что на этой неделе как минимум одну такую попытку пробить техническое сопротивление можно будет наблюдать. При позитивном для котировок сценарии возможно укрепление до 5 пунктов уже к пятнице, при негативном — продолжится «боковое» движение графика, если из США или Украины не будет резко негативных новостей. Но к концу апреля вышеуказанный порог все-таки будет взят — технически сейчас видно очень сильное движение вверх, причем как на дневном, так и на недельном графиках.

Карантин в Китае ограничил рост цен

В последние пару месяцев рынок меди получил новые импульсы для роста, в связи с чем цены вышли выше границы диапазона консолидации 9400-10000 долларов за тонну (LME), отметилв беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены почти достигли уровня 10 700 долларов за тонну, после чего произошла коррекция вниз до 10 300 долларов за тонну. Вблизи этого уровня рынок меди вошел в хрупкое равновесие. Волатильность цен сохранялась на высоком уровне.



Фактором роста в прошедший период стала геополитическая напряженность в Европе, что привело к разворачиванию санкционной спирали относительно российских поставок металлов, в том числе меди. Напрямую запрета на ее поставки не были введены, но биржа LME ограничила прием российских металлов на сертифицированные биржевые склады. Биржа объяснила это тем, что покупатели отказываются принимать при поставке российский металл, в результате чего существует риск затоваривания биржевых складов.

При этом запасы меди на складах LME с начала февраля по 18 апреля показали рост на 28%, особенно значительной прирост запасов наблюдался с конца марта. Это связано с падением потребления меди в Китае, запасы которой на складах в Шанхае выросли за этот же период на 120%, считает аналитик

Еще один фактор, оказавший влияние на рынок — драконовские карантинные меры, введенные из-за COVID-19 в Китае, которые ограничили рост цен на медь в последние недели, приведя к восстановлению биржевых запасов. Импорт необработанной меди в Китай в марте упал на 48% м/м. Импорт медного концентрата снизился почти в два раза к февралю 2022 года, подчеркнула Оксана Лукичева.

Дополнительным фактором, ограничивающим рост цен, стало увеличение ожиданий погружения в рецессию крупнейших экономик мира. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и прочих центральных банков в ответ на значительный рост инфляции при низком уровне безработицы с вероятностью 15-35% приведет к замедлению роста экономик и развитию рецессии в течение ближайших 2 лет.



Проблемы с предложением и добычей на рудниках в Южной Америке сохраняются. Компания MMG ltd сообщила о приостановке работы медного рудника Las Bambas в Перу с 20 апреля из-за вхождения в собственность жителей района в результате забастовки. Это лишь один последний эпизод, нарушающий поставки металлов из Южной Америки, где к власти постепенно приходят крайне левые политики, пытающиеся изменить работу горнодобывающей промышленности.

Все это создает угрозу предложению меди в долгосрочной перспективе при ожидаемом значительном росте спроса, особенно со стороны производства секторов «зеленой» энергетики, уверена Оксана Лукичева. По мнению эксперта, в 2022 году на мировом рынке меди ожидается небольшой избыток металла и в среднесрочной перспективе грядет его умеренное снижение.

Однако долгосрочный рост спроса при недостатке инвестирования в отрасль постепенно приведут к отставанию предложения и возникновению дефицита. Несмотря на текущее затухание импульсов к росту, динамика рынка в растущем тренде продолжится, заключила Оксана Лукичева