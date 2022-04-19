Нефть уничтожает усилия Байдена

Цена за баррель смеси Brent поднималась накануне выше 114 долларов. От минимумов 11 апреля рост составил около 17%.
А ведь еще совсем недавно, в самом конце марта, американский президент Джо Байден в очередной раз торжественно объявил войну высоким ценам на нефть и распорядился провести рекордные продажи черного золота из стратегических резервов США. Но эффект не продержался и трех недель.
Сразу стоит отметить, что исторически продажи нефти из резервов приносят обратный результат. Каждый раз цены сначала идут вниз, затем через непродолжительный промежуток времени возобновляют рост. Так было и в конце прошлого года - в 20 числах ноября Байден объявил о совместных с союзниками продажах нефти, но цены также спикировали буквально на пару недель.
Дело в том, что вбросы из резервов создают лишь локальное увеличение предложения на ближайшее время. Обычно это приводит к снижению ближних фьючерсов и росту дальних - то есть происходит изменение временной структуры рынка, но об этом чуть позже.
Сейчас о текущей ситуации.
Рынок беспокоят совсем другие факторы, например, санкции в отношении России, а также сокращение добычи в Ливии, где накануне было объявлено о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении. К тому же, вырисовывается обострение ситуации на Ближнем Востоке в целом, где Турция начала военную операцию на севере Ирака, а Иран пригрозил ударом по Израилю.
Все это спекулянты старательно закладывают в цены, да и техническая картина выглядит скорее в пользу роста.
Есть объективные факторы. Например, очередной пакет санкций, как сообщается, содержит в себе нефтяное эмбарго российской нефти. Несложно представить, чем это может обернуться для рынка.
Ну и, здесь есть определенное давление со стороны США, которые подталкивают Европу также и к отказу от российского газа. Но сделать это быстро не представляется возможным. И тем не менее, мы уже видим, что Штаты активно продают свой СПГ в ЕС. К слову, цены на сжиженный газ из США впервые за 13 лет превысили 8 долларов, и главный драйвер - спрос из Европы.
А теперь вернемся к изменению временной структуры фьючерсного нефтяного рынка.
С того момента, как Байден объявил о продажах рекордного объема нефти из резервов, все фьючерсы до 2027 года повысились в цене.
Иными словами, действия Байдена не только не принесли результата, но и не дали даже намека на преодоление пиковых цен на автозаправках.
Но на этом американский президент не остановился. На прошлой неделе он объявил о мерах по расширению продаж биотоплива для сдерживания резкого роста цен на бензин. Проблема здесь заключается в том, что производство этанола поглощает большую часть урожая кукурузы. И возникает другая проблема - фьючерсы на кукурузу подорожали до максимума за 10 лет.
Конечно, проблема не только в этом. Главная причина роста цен - ситуация на Украине - ведь страна поставляет пятую часть мировой кукурузы, и в этом году ее производство может снизиться на 50%.
План с этанолом, можно сказать, также провалился. А в этом году в Штатах промежуточные выборы, и в сложившейся ситуации придется искать виноватого. Причем не только в росте цен на бензин, но и резком удорожании еды. В марте мировые цены на продовольствие подскочили на невероятные 12,64% по сравнению с предыдущим месяцем - это почти вдвое превышает предыдущий рекордный месячный рост.