Немецкие компании и профсоюзы выступили против эмбарго на российский газ

В Европе сейчас проходят оживленные дебаты относительно запрета российских энергоносителей. Начало было положено на прошлой неделе – с августа члены Евросоюза должны перестать покупать российский уголь. Теперь на очереди нефть и газ из России. В обсуждениях эмбарго участвует и руководство Германии. Оно за отказ от российских нефти и газа, а вот немецкие бизнесмены и рабочие против.

Профсоюзы и компании ФРГ объявили, что они выступают против запрета российского газа. В совместном заявлении председателей Объединения немецких профсоюзов (DGB) и Ассоциации работодателей (BDA) Райнера Хоффмана и Райнера Дульгера соответственно говорится, что эмбарго на газ из России приведет к потере рабочих мест и закрытию фабрик и заводов: «Быстрое эмбарго на газ (из России) спровоцирует сокращение производства, закрытие предприятий, деиндустриализацию и долговременную безработицу в Германии».

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Германия сильнее других европейских стран зависит от российских энергоносителей и особенно газа, на котором работает внушительная часть немецкой экономики. Наиболее «газифицированными» отраслями являются химическая и пищевая, а также обработка металлов. В 2020 году Германия купила 102 млрд м³ природного газа, из которых 56,3 млрд м³ или 55,2% составил газ из России. Не удивительно, что при такой высокой зависимости экономисты, бизнесмены и профсоюзы утверждают, что запрет российского газа может привести к катастрофическим последствиям. Йорг Хофманн из самого влиятельного в ФРГ профсоюза IG-Metall, например, предупреждает, что отказ от газа из России приведет к рецессии невиданных масштабов. В случае немедленного отключения российского газа в течение двух последующих лет Германия понесет убытки в размере €220 млрд, а ее ВВП снизится на 6,5%.

Тем не менее, руководство Германии в лице социал-демократа Олафа Шольца и лидеров партии зеленых Роберта Хабека, его заместителя и главы министерства экономики и климата, а также Анналены Бербок, возглавляющей МИД ФРГ, активно поддерживают полный отказ от российских энергоносителей. Наиболее радикально настроена главный немецкий дипломат. Шольц и Хабек смотрят на ситуацию более реалистично и неоднократно подчеркивали, что немедленное эмбарго приведет к рецессии.

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Поскольку первой экономикой Европы руководит Роберт Хабек, то он чаще всего и выступает по вопросам эмбарго на российские энергоносители. Хабек призывает немцев экономить энергию. Он, например, считает, что потребление энергии можно сократить на 10%, если реже пользоваться личным автотранспортом и чаще ездить на общественном транспорте, поездах и велосипедах, а также один-два дня в неделю работать дома.

«Каждый километр, который вы проедете не на своем автомобиле,- недавно заявил он,- приблизит нас к отказу от российских энергоносителей».

В конце марта Роберт Хабек инициировал режим чрезвычайной ситуации в газоснабжении и ввел в действие первый пункт трехэтапного плана - уровень раннего предупреждения, который заключается в тщательном мониторинге импорта газа. Второй этап – уровень оповещения и третий - уровень чрезвычайной ситуации, при котором от газа, скорее всего, придется отключать отдельные компании и предприятия.

Пару недель назад Роберт Хабек заявил, что Германия уже снизила долю российской нефти в нефтяном балансе с 35% до 25%, а угля – наполовину. Что касается газа, то к лету он надеется снизить импорт газа из России почти на четверть (24%). Окончательно же перестать покупать российский газ, по словам Хабека, Германия сможет не раньше лета 2024 года.



