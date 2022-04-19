Офисные перегородки: основные особенности

В настоящее время они широко применяются в бизнес-центрах, сдающих в аренду офисные помещения. Вдобавок эти конструкции гармонично вписываются в любой интерьер и имеют чрезвычайно элегантный и современный вид.

Конструкция

Как правило, офисные перегородки включают в себя дверь и стеновые панели, размеры которых соответствуют площади и высоте помещения. Она может прилегать к одной стене или отделять угол. Достаточно легко организовать целый ряд отдельных кабинок. Дверь может открываться как наружу, так и внутрь. Панели могут иметь нижний и верхний зазоры либо изолировать кабинку полностью. Наличие возможности обустройства разных вариантов обусловлено тем, что перегородка для офиса может иметь как цельностеклянное, так и каркасное устройство.

Типы используемого стекла

Материал, применяемый для изготовления офисных перегородок, позволяет выбирать подходящие размеры и форму. При этом он полностью отвечает всем гигиеническим стандартам. Для производства перегородок используют особое закаленное стекло, прошедшее требуемую термическую и химическую обработку, в ходе которой получило новые качества, включая ударопрочность, влагоустойчивость, экологичность и стойкость к воздействиям химически активных веществ. Если закаленное стекло разбивается, что происходит очень редко, то оно формирует небольшие осколки с тупыми краями, о которые почти невозможно порезаться.

Оргстекло делают из метилметакрилата экструзионным или литьевым способом. Оно обладает следующими свойствами:

высокая прочность;

ударостойкость;

легкость;

удобство при монтаже;

влагоустойчивость.

Кроме того, для производства офисных перегородок используют сотовый или монолитный поликарбонат. Он не боится воздействия химически активных веществ, характеризуется длительным сроком эксплуатации и высокой прочностью.

Реже встречаются перегородки, сделанные из HPL-пластика. Этот экологичный материал получается путем прессования специальной бумаги, которая пропитана полимерным составом. Он обладает теми же свойствами, что и другие разновидности пластика. Немаловажное преимущество пластика состоит в доступной стоимости, что позволяет широко его применять, воплощая в жизнь самые оригинальные дизайнерские замыслы.