Премьер Армении прибыл в Россию с двухдневным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл 19 апреля с двухдневным официальным визитом в Россию, где у него запланированы встречи с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских отношений и выполнение трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 20 ноября 2021 года.

20 апреля Никол Пашинян встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Пашиняна в аэропорту встретили заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко и директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

Вместе с Пашиняном в Россию прибыли вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета Безопасности Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.

