Путин призвал быстрее переводить расчеты в рубли

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. В ходе мероприятия обсуждалась ситуация в российской экономике. Президент говорил о том, какие дополнительные решения необходимы в нынешних условиях для поддержки отечественного бизнеса, предприятий, отраслей и граждан. В ходе встречи он снова напомнил о необходимости ускорить переход на расчеты во внешней торговле в рублях и нацвалютах.

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«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», — констатировал глава государства.

В числе первостепенных вопросов президент назвал обсуждение ситуации во внешней торговле. Он отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов.

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«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и в национальных валютах стран — надёжных деловых партнёров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — подчеркнул Владимир Путин.

Давно пора

Использование универсальной валюты, какой был американский доллар до последнего времени, это удобно для организации международной торговли, а также накопления богатства, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако сегодня мы знаем, что частная собственность в зоне доллара не является неприкосновенной, а государственная собственность может быть заморожена и конфискована. Соответственно, смысла в проведении платежей и накоплениях в долларах США, или евро, больше нет — во всяком случае, если эти евро и доллары находятся в зарубежных банках.

А если обратить внимание на создание цифровых валют центральных банков (CBDC), то уже через 5-10 лет в зоне риска окажутся не только счета корпораций, но и кошельки простых граждан, констатирует эксперт. CBDC — такие же банкноты, но в электронном виде, с привязкой к личным идентификаторам, что позволяет не только отслеживать расходы по конкретным наименованиям товаров, но даже регулировать объём и время их покупки.

Подобные перспективы говорят о необходимости национализации финансовой системы, уверен Кочетков. Переход на оплату российского экспорта рублями необходимо было сделать давно, но страна прибывала в иллюзиях надежности евро и долларов в качестве валют для торговли и накопления. В течение многих лет сверхдоходы от экспорта направлялись фактически на кредитование экономик США и Европы вместо развития собственных отраслей, которые могли бы снизить зависимость от импорта, а через это — необходимость накопления валютных резервов.

Кроме того, переход на расчёты в национальных валютах — это уход из-под контроля глобального расчётного центра в долларах, добавляет аналитик. По сути, ФРС отслеживает все платежи в мире, если они проводятся в долларах США. Фактически, речь идёт о монополизме в сфере финансовых услуг для мировой торговли. Однако сегодня появляется шанс развития альтернатив, что улучшит возможности глобальной торговли, а также повысит статус валют экспортёров реальных ресурсов из состояния колониальных билетов до полноценных валют.

Шестая часть мировой экономики берет рублями

Россия — неотъемлемая часть мировой экономики, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Помимо самостоятельной деятельности она принимает активное участие в деятельности различных международных экономических организаций. В их числе ВТО, ШОС, ЕАЭС, СНГ. Начало специальной операции остро поставило вопрос укрепления российской экономики не только для того, чтобы выдержать наложенные США и ЕС санкции, но и чтобы создать основу для ее развития в дальнейшем.

Стоит рассмотреть эту ситуацию в контексте международных союзов, с которыми у России было наиболее продуктивное взаимодействие по внешнеторговому обороту в 2021 году, говорит аналитик. В первую очередь, это страны ЕАЭС. Они уже давно начали практиковать взаимные расчеты в национальной валюте страны контрагента договора. Ранее доля российского рубля при торговле со странами ЕАЭС не превышала двух третей, а к 2020 году выросла до 74%.

Россия использует рубли для оплаты торгового оборота с Белоруссией в 82% достигнутых соглашений, в 63% достигнутых договоренностей с Казахстаном и в 58% контрактов с Киргизией. На втором месте расчеты в долларах США (18%), на третьем месте расчеты в евро (менее 10%). На фоне осуществления специальной военной операции на Украине и введенных в связи с этим санкций Россия предложила отказаться от расчетов в долларах за поставку природного газа с недружественными странами и перейти на их оплату в российских рублях.

Можно допустить, говорит Корнейчук, что вслед за Россией страны ЕАЭС так же могут отказаться от использования доллара за поставляемые товары и услуги в рамках ЕАЭС. Недавний переход Армении к расчетам за поставляемый Россией природный газ за рубли — верный шаг в направлении укрепления ЕАЭС. По данным таможенного ведомства от 17 февраля 2022 года, в структуре внешней торговли России на долю Евросоюза в январе-декабре месяце 2021 года приходилось 35,9 % российского внешнеторгового оборота, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия и других стран Ближнего Востока) — 33, 8 %, на страны СНГ — 12,2%, на страны ЕАЭС — 9%. Торговля за рубли внутри ЕАЭС будет расти.

Основным торговым партнером России до начала проведения специальной операции и введения санкций являлись страны Евросоюза, продолжает аналитик. В 2021 году на ЕС приходилось 38,3% российского экспорта и 32% импорта. На сегодня страны ЕС уже ввели в действие против России пять пакетов санкций, существенно сократив долю экспорта и импорта из Европы в Россию — за исключением энергетического сектора. Возникли проблемы с оплатой уже поставленного в Европу российского газа и текущих платежей в долларах и евро.

Владимир Путин потребовал перевода расчетов за поставляемый «Газпромом» в Европу природный газ на российские рубли, напоминает Корнейчук, и к сегодняшнему дню согласие с оплатой по новой схеме расчетов в соответствии с теми же объемами, ценами и принципами ценообразования выразили Австрия, Венгрия, Молдавия. Нововведения уже позволили поднять уровень надежности и предсказуемости проведения взаимных расчетов со всеми контрагентами по расчетам за природный газ, поставляемый из России.

В современных обстоятельствах, уверен эксперт, необходимо увеличивать роль национальной валюты во внешней торговле со странами, сохраняющими нейтралитет и не поддерживающими антироссийские санкции. Это в первую очередь Китай, Индия и страны Ближнего востока. Товарооборот России и Китая в 2021 году достиг рекордных 146 млрд долларов. В перспективы обе страны нарастить его до 200 млрд долларов в год.

Увеличение масштабов и расширение сферы использования национальных валют для экономических взаимоотношений Китая и России, включая взаимную торговлю и инвестиционное кредитование, будет способствовать переходу сотрудничества двух стран на качественно новый уровень, обеспечит снижение валютных рисков, связанных с использованием доллара США во взаимных расчетах.

Рассматриваются вопросы создания новой системы расчетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР в национальных валютах, добавляет Валерий Корнейчук. Переговоры с Индией и Китаем по этой тематике успешно продвигаются. Такая стратегия укрепит курс рубля и позволит России выдержать наложенные на нее санкции, провести реформирование и структурную перестройку экономики. Итогом будет конкурентная, минимально зависимая от американского доллара российская экономика — шестая по размеру часть мировой экономической системы.