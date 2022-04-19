Россия и Вьетнам проведут военные учения

Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения, в ходе которых стороны отработают навыки командиров и штабов по организации боевой подготовки, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Восточного военного округа РФ.

«Впервые в штабе Восточного военного округа была организована и проведена конференция по планированию совместных российско-вьетнамских военных учений. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и начальника Управления международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Со стороны Вьетнамской народной армии в мероприятии приняли участие генерал-майор Донг Динь Тхань, офицеры органов военного управления.

«В ходе переговоров российская и вьетнамская стороны согласовали тематику предстоящих военных учений, уточнили сроки и место их проведения», - отмечается в сообщении.

Полковник Тараев рассказал, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабов по организации боевой подготовки и управлению подразделениями в сложной тактической обстановке. Также планируется провести отработку нестандартных решений при выполнении поставленных задач. Стороны пришли к Единому мнению по названию предстоящих учений - «Континентальный союз-2022».