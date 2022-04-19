Россия в марте выдала другим странам госкредитов на 82 млрд рублей

Минфин России в марте предоставил двусторонние государственные кредиты (финансовые или экспортные) иностранным государствам или их юридическим лицам на сумму 81,6 млрд рублей. При этом в январе — феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд рублей, а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд рублей. Показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года, когда было выдано 82,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Согласно отчету Казначейства об исполнении федерального бюджета за январь — февраль, Россия планировала выдать госзаймов иностранным партнерам за весь 2022 год на общую сумму 374,9 млрд рублей. То есть за март Россия выполнила почти 22% годового плана.

Минфин, отвечающий за кредиты иностранным государствам, в большинстве случаев не раскрывает получателей таких займов, поскольку они представляют коммерческую тайну. Опрошенные РБК эксперты называют наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России Иран или Белоруссию.

«Россия выдает кредиты либо дружественным странам, таким как Белоруссия, либо тем, с которыми реализует инвестиционные или военно-стратегические контракты. Часто бывает так, что кредитуются поставки вооружения. В Иране мы строим атомные электростанции [второй и третий блоки Бушерской АЭС], и вполне возможно, что новый кредит был выдан под закупку соответствующего оборудования. Поэтому круг потенциальных заемщиков сужается до Белоруссии, Ирана, некоторых стран Африки, Венесуэлы», — считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, кредит мог быть выдан и в рублях — чтобы получатели потратили его на оплату поставок российской продукции. Предоставлять экспортные кредиты предпочтительнее, чем финансовые, поскольку они позволяют загрузить отечественных производителей, считает эксперт. Кроме того, из-за ужесточившихся санкций Минфин теперь лишен возможности предоставлять финансовые кредиты в долларах или евро.

Ранее «Эксперт» писал, что по последним данным Всемирного банка (на начало 2021 года) суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией составила $27,3 млрд. По итогам 2019 года развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгосударственных кредитов за 2020 год вырос на $2,1 млрд (8%). Самая крупная задолженность образовалась у Белоруссии — $8,3 млрд. За Белоруссией по объему задолженности следуют Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам.

