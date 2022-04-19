Российский экотранспорт поедет в Сибирь

Компания En+ Group в 2021 - 2022 годах приобрела 19 автобусов на сумму более 100 млн рублей для доставки на свои энергетические предприятия оперативного персонала. Сотрудники и раньше пользовались корпоративным транспортом, однако по инициативе Рабочих советов было принято решение обновить автопарк, чтобы сделать проезд до места работы еще более комфортным.

Все машины – российского производства: это 2 микроавтобуса ГГАЗ 322173, 6 автобусов ЛиАЗ-529265-03, 2 автобуса КАВЗ, 5 автобусов ПАЗ различных моделей и 4 автобуса Газель. Три автомобиля «Газель» из четырех - электромобили из экологичной линейки E-NN.

«En+ Group последовательно развивает инфраструктуру для электромобилей в Сибири. Так, в 2020 году были открыты три электрозаправки в Иркутской области, в 2021 году – еще пять. А в 2022 году компания планирует открыть дополнительно 10 комплексов. Мы устанавливаем на станциях оборудование российского производства, которое хорошо зарекомендовало себя в работе» - сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

En+ регулярно запускает все новые и новые социальные программы для своих сотрудников и жителей регионов России в целом. Олег Дерипаска на открытии Тайшетского Алюминиевого Завода отметил, что у людей в регионах должен быть тот же уровень жизни, что и в Москве. Он добавил: «И, мне кажется, в первую очередь нужно нам за следующие три-четыре года решить социальные вопросы, чтобы людям не обещать, как раньше было, а можно было показать: вы приезжаете в такие же условия труда и условия быта, которые вам гарантирует Москва или Санкт-Петербург. И я уверен, что мы это сделаем».

Работа уже активно ведется. Например, в марте было принято решение о повышении заработной платы для всех сотрудников энергетического и металлургического бизнесов на 10%. И это при том, что в 2021 году зарплату сотрудникам повышали дважды - в среднем на 30%. Также к мерам социальной поддержки En+ Group относятся строительство медицинских центров, жилых комплексов, объектов культуры и спорта.

«Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствует», - писал Дерипаска в своем Телеграм-канале.

При этом в регионе для сотрудников компании действует жилищная программа, в рамках которой можно получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке на 10 лет без первого взноса. При этом компания также будет оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа. На тех же условиях можно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты.