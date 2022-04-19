Российский рубль вновь становится золотым

По данным Банка России, за 2021 г объем международных резервов РФ увеличился на $34,85 млрд, до $630,63 млрд. При этом, как отмечает регулятор, с конца 2013 по конец 2021 года доли юаня и золота возросли с 0 до 17,1% и с 8,3 до 21,5% соответственно.

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По состоянию на 1 апреля международные резервы РФ составили $606,409 млрд, но при этом около половины этой суммы оказалась «замороженной» в результате западных санкций. Скорее всего, эти грабительским образом отнятые средства Россия вряд ли получит назад.

Нельзя однозначно сказать, что Россия заведомо проиграла от этой санкции. После «заморозки» резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила, по сути, зеркальную меру. Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы, разъяснял ранее Банк России. То есть, в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

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Таким образом, компании из «недружественных стран», вложившиеся в реальный бизнес в России, сейчас практически не могут вывести прибыль и (или) вернуть первоначальные вложения. По некоторым оценкам, реальная стоимость таких бизнесов плюс «замороженные» ценные бумаги превышают те российские $300 млрд, которые волюнтаристским решением Запада были заблокированы.

Правда, все эти «зависшие» в России активы малоликвидны — их еще нужно продать, причем не за рубли, а за твердую валюту. Единственной такой валютой для России сейчас является юань. Доллары, евро и фунты стерлингов в любой момент могут быть также «заморожены», поскольку отражаются на счетах западных банков.

Поэтому логично исходить из того, что реально доступный объем резервов России составляет сегодня порядка $300 млрд. Тогда получается, что доля золота в них превышает 40%. Многие ли страны могут похвастаться таким высоким уровнем обеспечения своей национальной валюты золотом?

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Рубль надежно обеспечен

Интересные расчеты приводит председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергей Васильев.

«После заморозки $300 млрд, у ЦБ свободными остались внешние резервы (в золоте и юанях) на сумму в эквиваленте 20 трлн руб. Случайно ли так вышло, или было заранее просчитано нашим Центральным Банком, но оставшихся внешних резервов на 100% хватает на обеспечение всех ранее напечатанных рублей. На начало 2022-го года у нас было примерно 14,1 трлн наличных рублей в обороте и 6,3 трлн на корсчетах и депозитах банков в ЦБ», — отмечает он.

Васильев делает вывод, что именно этот фактор — стопроцентная обеспеченность рубля внешними незамороженными резервами — и стал основой устойчивости финансовой системы. Но отсюда, обращает внимание эксперт, следует и другой важный вывод: у ЦБ нет большого запаса прочности, чтобы давать возможность укрепляться рублю выше, чем до 74,5 рублей за доллар. При более высоком курсе рубль не будет уже полностью покрыт условно «твердыми» валютами (в данном случае — золотом и юанем), а другие валюты сейчас ЦБ вообще технически недоступны.

На первый взгляд, все выглядит логично. Но развалить эту красивую картинку могут два фактора.

Первый — сохранение, а может быть и увеличение предложения валюты на Московской бирже над спросом. Ранее профицит валюты купировался бюджетным правилом, когда часть поступавшей в страну валюты при ценах на нефть, превышавших пороговое значение (чуть выше $40 за баррель), изымалась в Фонд национального благосостояния. С точки зрения экономики эта схема вызывала много вопросов. Фактически, заработанные экономикой деньги из нее забирались и оправлялись работать на благо других стран. Взамен экспортеры и отечественные производители получали свехкомфортный курс рубля и могли особо не задумываться о дальнейшем развитии, модернизации производства и повышении производительности труда, а значительная часть населения в силу своей бедности оказалась отрезанной от качественных зарубежных товаров.

Но сейчас бюджетное правило «заморожено», и у Банка России остается два варианта купирования излишка валюты: покупка юаня или золота. Оба варианта выглядят спорными. Увеличение вложений в юаневые инструменты повышает зависимость страны от Китая. На продажу же российского золота Запад также наложил санкции. Конечно, реализовать его можно будет «подпольно», но с очень большим дисконтом к биржевой цене.

Не исключен и другой сценарий — резкое ухудшение политической ситуации, при котором российская валюта быстро улетит далеко выше 100 руб. за доллар, несмотря на обеспеченность рубля высоколиквидными активами.

Но, как бы то ни было, рост стоимости золота в любом случае будет оказывать поддержку рублю.

Золото обещает дорожать

Спрос на золото традиционно растет в условиях финансовой нестабильности и, тем более, повышающихся инфляционных рисков. И крупный капитал, и население рассматривают «вечную ценность» как один из лучших инструментов сохранения сбережений.

«Спрос на золото, как правило, увеличивается во время нестабильности на рынке акций. Сейчас драгметалл получает поддержку от общей слабости криптовалют, выросшей инфляции и геополитической напряженности. Все эти факторы поддерживают привлекательность золота как защитного актива и инфляционного хеджа», — говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Аналитики «Фридом Финанс» добавляют: главным драйвером роста мировых цен на золото является сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация в мире. Рекордная за последние 40 лет инфляция в США (в марте она выросла до 8,5% в годовом выражении) обесценивает стоимость доллара, в котором номинируется золото, что также увеличивает мировые цены на драгметалл. Сейчас к цене золота добавляется увеличение затрат на его добычу и логистику на фоне повышенных цен на энергоресурсы.

Восходящий тренд по золоту наметился в октябре прошлого года, когда стало очевидно, что Федеральная резервная система готовится к ужесточению денежно-кредитной политики. В марте нынешнего года золото не дошло всего лишь несколько долларов до исторического рекорда, установленного в августе 2020 г.

«Биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в золото и другие драгоценные металлы, в последние месяцы показали массовый приток средств, поскольку инвесторы спешат защитить себя от растущей геополитической напряженности в мире, возникшей из-за конфликта между Россией и Украиной. Но надо понимать, что ряд этих факторов со временем могут ослабнуть, поэтому в целях хеджирования в золото можно вложить небольшую часть инвестиций», — отмечает Потавин. Он прогнозирует, что в краткосрочной перспективе не стоит исключать сценарий, при котором котировки еще раз поднимутся к своим годовым максимумам в районе $2070 за унцию. Если этот уровень будет взят, то следующей целью роста станет район $2200/унц.

Многое, впрочем, будет зависеть от дальнейшего развития мировой экономики.

«Главный вопрос в том, как мировая экономика переживет этот энергетический кризис на фоне сворачивания стимулирования, — рассуждает руководитель отдела инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов. — Если базовым сценарием станет стагфляция европейской и американской экономики, то, возможно, мы не увидим существенного роста золота и серебра. Пока экономические агентства плавно понижают прогнозы по росту всех западных экономик. При первых признаках рецессии котировки драгметаллов моментально продемонстрируют рост, который приведет к обновлению исторических значений. Первые цели, по нашим прогнозам, мы можем увидеть до осени».

Аналитики «Фридом Финанс также не исключают достижения котировками исторических максимумов на отметке 2121,70 долларов за тройскую унцию в ближайшее время. А директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский полагает, что хотя прогнозировать курс золота довольно сложно, тем не менее можно попробовать использовать косвенные показатели.

«Фондовый рынок всегда оценивает ожидания не хирургически точно, но тем не менее динамику котировок можно использовать как меру оценки, — говорит он. — С начала года цены на золото выросли на 7,7%, при этом акции крупнейших золотодобытчиков Barrick Gold и Newmont Mining — на 33%. Безусловно, в этом росте есть и добавленная стоимость от самой компании, но, тем не менее, мы можем предположить, что рынок котирует рост золота примерно на 15-20% от текущих уровней».

Еще более оптимистичен американский инвестиционный банк Goldman Sachs, который в своем мартовском обзоре повысил прогнозы по золоту на 3, 6 и 12 месяцев до, соответственно, 2300, 2500 и 2500 долларов за унцию.

Причем Goldman Sachs ждет роста спроса на золото со стороны центральных банков. Это вполне логично: после волюнтаристского решения «заморозить» российские резервы в долларах и евро, многие страны, не являющиеся сторонниками политики США, будут больше внимания обращать на золото как инструмент размещения резервов.

Золотые риски

Но есть и несколько сильных факторов, говорящих о вероятности снижения котировок золота.

Более половины добываемых драгметаллов потребляется ювелирной промышленностью, спрос на продукцию которой всегда падает в периоды охлаждения мировой экономики. А все крупнейшие мировые аналитические центы снижают сейчас свои прогнозы относительно роста мирового ВВП.

Кроме того, в борьбе с инфляцией Федеральная резервная система США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, что спровоцирует рост курса доллара к основным мировым валютам. Это тоже всегда негативно сказывается на всех сырьевых товарах.

Впрочем, пока золото игнорирует рост доллара на мировом валютном рынке.

«Новые годовые максимумы по индексу доллара и стремительный рост доходности гособлигаций США сейчас не оказывают негативного влияния на стоимость драгметалла, хотя традиционно между ними имелась отрицательная корреляция. Спрос на золото остается повышенным на фоне геополитических и инфляционных рисков», — говорит Алксандр Потавин.

Но вряд ли такая аномалия будет продолжаться долго, полагают аналитики «Фридом Финанс». С их точки зрения, в течение года Федеральная резервная система США будет постоянно увеличивать ключевую процентную ставку для борьбы с инфляцией, что приведет к подорожанию доллара и снижению мировых цен на золото. Наиболее сильный импульс для снижения котировок мировые цены на золото получат, когда спадет геополитическая напряженность в Восточной Европе, говорят в «Фридом Финанс». А краткосрочные импульсы для снижения могут последовать, если ФРС начнет повышать ставки более быстрыми темпами, чем это сейчас прогнозируется. К концу 2022 года в «Фридом Финанс» ожидают цены в районе 1980—2000 $ за тройскую унцию.

Золото портфель не тянет

Аналитики всегда рекомендуют инвесторам иметь вложения в золото — с целью диверсификации и защиты в периоды деградации фондового рынка.

Вариантов включить драгметаллы в инвестиционные портфели несколько: покупка фьючерсных контрактов на золото, паев фондов (паевых и биржевых), инвестирующих в драгметаллы; покупка акций золотодобывающих компаний, вложения в банковские обезличенные металлические счета. Последние часто растут опережающими темпами относительно биржевых котировок их продукции, но и падают быстрее и сильнее.

Наконец, после отмены в России НДС на покупку монетарного золота (слитки и монеты) стал интересен и этот вид инвестирования. Справедливости ради стоит отметить, что «наличное» золото является лакомым куском для воров, а любая царапина на слитке или монете станет поводом для существенного снижения выкупной цены. Кроме того, спрэды на покупку-продажу реального золота в разы выше, чем «бумажного» драгметалла.

Но тем не менее. Кто-то не верит в ценные бумаги, кому-то важно пощупать свой актив. Поэтому спрос на физическое золото есть.

«В текущей экономической ситуации перспективы вложений в золотые фонды и акции золотодобытчиков выглядят очень неплохо, поскольку сильного снижения спроса на драгоценный металл не ожидается. На сегодняшний день акции российских золотодобывающих компаний торгуются с дисконтом в 20—40% к их реальной стоимости. В прошлые годы они выплачивали неплохие дивиденды (до 5% годовых), а, значит, велика вероятность возврата к этой практике после снижения всех геополитических и экономических рисков», — намекают на перспективность покупки акций золотодобытчиков аналитики «Фридом Финанс».

С ними согласен Сосновский: «покупка акций золотодобывающих компаний — самый прогрессивный способ получить экспозицию части капитала на золото. Также плюсом в России сейчас является то, что вы можете купить на российском рынке за рубли компанию (например, «Полюс»), которая получает свои доходы в долларах, и тем самым и уйти от курсового и инфляционного риска. Российский рынок сейчас еще хорош и своей локализованностью — компании продают 80% валютной выручки и, скорее всего, будут вынуждены тратить рубли внутри России, в том числе и на обратный выкуп своих акций, что будет двигать котировки вверх. Из очевидных минусов российского рынка сейчас — санкционная риторика. Любая компания может обнаружить себя в санкционном списке».

Другой точки зрения придерживается Антонов. «Покупать акции золотодобытчиков более рискованно, чем фьючерсы даже расчетные, поскольку риски глобальных сбоев в бизнесе уже носят массовый характер. Консервативных инвесторам подойдет покупка физического золота или инвестиционных монет», — говорит он.

Еще один вариант предлагает Григорий Сосновкий: «Покупка ETF на физическое золото — самый простой способ, с одной стороны, привязать доходность своего капитала только к стоимости золота, а с другой — не брать на себя иных рисков (например, риска конкретной компании золотодобытчика). Минус в том, что сейчас многие инвесторы не имеют возможности получить выход напрямую на американский рынок акций. Если у вас такая возможность есть — пользуйтесь».

В целом, золото — это консервативный инструмент на все времена, резюмирует Сосновский. Обычно его доля в рекомендованных портфелях составляет около 10%, но сейчас, за счет интереса к золоту и объективных факторов, указывающих на рост желтого металла, можно увеличить его долю до 15-20% в — зависимости от того, насколько консервативен портфель.