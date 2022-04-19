Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Херсона

Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона Херсона, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны России.

«Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь мирным жителям города Херсона и Херсонской области, которая находится под контролем ВС РФ. На этот раз продуктовые наборы были доставлены в один из отдаленных районов города — микрорайон Корабельный», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с Корабельным расположен речной грузовой порт, и 90% жителей микрорайона являются сотрудниками этого предприятия. Сейчас все они безработные, не получают заработной платы и льгот, поскольку после начала специальной военной операции руководство порта покинуло Херсон, бросив работников предприятия на произвол судьбы, отметили в военном ведомстве.

Подчеркивается, что получить российскую гуманитарную помощь приехали многие жители района. Гражданам выдали продуктовые наборы, состоящие из круп, рыбных и говяжьих консервов, подсолнечного масла и сахара. В первую очередь продукты получили пожилые люди, а также женщины с детьми и инвалиды.