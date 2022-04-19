«Ростех» установил в аэропорту Ижевска мощный современный радиолокатор

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») оснастил аэропорт Ижевска современным радиолокационным оборудованием.

Как сообщается на сайте госкорпорации, новый локатор может эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать данные для сопровождения и посадки авиалайнеров при высокой интенсивности полетов.

«Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам — по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации, такой как бортовой номер, высота полета, остаток топлива», — говорится в сообщении.

Как пояснил исполнительный директор « Ростеха» Олег Евтушенко, модернизация навигационного оборудования воздушной гавани Ижевска связана прежде всего с расширением его пропускной способности. «Характеристики радиолокатора полностью соответствуют стандартам международной организации гражданской авиации и позволяют существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую, минуя московский авиационный узел. В прошлом году в рамках участия в программах модернизации аэродромной инфраструктуры челябинское предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника", оснастило современным радиолокационным оборудованием десять российских аэропортов регионального назначения», — рассказал Евтушенко.

Отмечается, что специалисты радиозавода «Полет», входящего в концерн «Вега» «Росэлектроники», произвели все необходимые монтажные и пусконаладочные работы. При этом старое оборудование — установленный в середине 90-х радиолокатор АОРЛ-85 того же «Полета», — продолжает выполнять свои функции.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Ростех» планирует вывести на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Как сообщили в госкорпорации, высокотехнологичное оборудование позволит создать современную инфраструктуру на базе существующей сети аэродромов без дорогостоящей реконструкции. Среди предлагаемых новинок — мобильные радиолокационные комплексы «Миасс», ключевой особенностью которых является режим адресного обмена информацией с конкретным самолётом.

Второй продукт— мобильный комплекс посадки самолетов «Подорожник». Он будет производиться в модульном исполнении, что облегчит его транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру без использования специального подъемно-транспортного оборудования. Благодаря передовой архитектуре, «Подорожник» не потребует возведения капитальных аэродромных строений. Как сообщили в «Ростехе», данный проект реализует Челябинский радиозавод «Полет».