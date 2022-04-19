Рубль продолжает победное восхождение

Несмотря на сохранение и даже усиление негативного политического фона, рубль продолжил укрепляться. По итогам дня российская валюта подорожала против доллара на 1,6%.
Но более знаковым является пробой вниз парой доллар-рубль коридора 79-80, в котором она провела большую часть прошлой недели. Если этот пробой будет завтра подтвержден и пара не откатит назад, то рост курса российской валюты может ускориться за счет закрытия спекулянтами позиций против рубля и активизации его покупки. Тогда первой целью роста станет отметка 75 руб. за доллар, с которой, вполне вероятно, Банк России начнет ослаблять меры валютного контроля. Но это остановит рубль лишь на время.
Основные угрозы для «россиянина» исходят из Европы, точнее — от президента Франции Эмманюэля Макрона. Именно он теперь стал главным инициатором введения новых санкций в отношении России.
В частности, Европа по-прежнему обсуждает возможность введения эмбарго на покупку российской нефти и газа. Рубль в таком случае ждало бы серьезное падение. Но вероятность принятия подобного решения невелика, поскольку российские углеводороды заменить нечем. Об этом ярко свидетельствует динамика нефтяных фьючерсов: сегодня нефть упала почти на 5%, уйдя в район $107 за баррель. Это значит, что мировые игроки нефтяного рынка в сценарий с введением эмбарго не верят.
Пока же рубль весь этот внешний негатив игнорирует.
А вот рынок акций продолжает снижение. Очень нервно фондовые трейдеры отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале новой фазы спецоперации на Украине. Это практически похоронило надежды трейдеров на урегулирование конфликта путем российско-украинских переговоров. Ранее даже на объявлении сроков очередного раунда рынок акций неоднократно рос.
На таком фоне в районе 15.00 мск Индекс Мосбиржи проваливался более чем на 5%. В том числе акции «Лукойла», опустившиеся вчера на 7%, в середине дня теряли более 9%. Однако потом начались уверенные покупки, в результате чего по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся всего лишь с процентными потерями.
На фоне роста цен на металлы в «зеленой» зоне закрылись НЛМК и «Северсталь». Эти компании всегда славились очень щедрыми дивидендами, но теперь на какое-то время о них стоит забыть. Кроме того, «Северсталь» понесет большие потери от запрета экспорта в Европу российской стальной продукции. Пока бумаги черных металлургов сложно рекомендовать к покупке.
На 1,7% вырос сегодня «Газпром», пытаясь удержаться выше технической поддержки 220 руб. Бумага фундаментально очень сильная, но активно покупать ее стоит лишь после прояснения вопроса об оплате Европой газа в рублях.
В обычной ситуации сегодняшняя динамика рынка, то есть выкуп значительной части просадки под занавес торгов, давала бы четкий сигнал на продолжение роста завтра. Однако сейчас никаким прежним правилам следовать не стоит, а Индекс Мосбиржи продолжает находиться в уверенном нисходящем тренде. Пока все отскоки лучше использовать для сокращения позиций по акциям, а покупки делать лишь точечно.
Присутствующий негатив будет продолжать давить на котировки российских акций. С большой вероятностью мы увидим снижение Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, и вот там можно будет задумываться о среднесрочных покупках.
«На рынок сейчас влияют несколько факторов, — рассказал управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий. — Это снижение объема экспорта, навес из акций, которыми владели иностранные инвесторы. В скором времени произойдет конвертация российских расписок в обыкновенные акции, а в мае планируется запустить отдельную торговую сессию для инвесторов из «недружественных» стран. Негативом для рынка акций является и крепкий рубль, а также отсрочка или отмена выплаты дивидендов».
С целью покупки акций на отскок, Русецкий рекомендовал присмотреться к акциям ликвидных компаний, компаний с высокой вероятностью возврата к выплате дивидендов и бумагам экспортеров.
«Несмотря на отсутствие четких трендов на рынке, интересно выглядят золотодобывающие компании. Сейчас всё больше разговоров о стагфляции в экономике США и Европы. В период стагфляции этот драгоценный металл чувствует себя хорошо, а значит и компании-производители могут показать рост — например, «Полюс»», — заключил эксперт.