Рубль продолжает победное восхождение

Несмотря на сохранение и даже усиление негативного политического фона, рубль продолжил укрепляться. По итогам дня российская валюта подорожала против доллара на 1,6%.

Но более знаковым является пробой вниз парой доллар-рубль коридора 79-80, в котором она провела большую часть прошлой недели. Если этот пробой будет завтра подтвержден и пара не откатит назад, то рост курса российской валюты может ускориться за счет закрытия спекулянтами позиций против рубля и активизации его покупки. Тогда первой целью роста станет отметка 75 руб. за доллар, с которой, вполне вероятно, Банк России начнет ослаблять меры валютного контроля. Но это остановит рубль лишь на время.

Основные угрозы для «россиянина» исходят из Европы, точнее — от президента Франции Эмманюэля Макрона. Именно он теперь стал главным инициатором введения новых санкций в отношении России.