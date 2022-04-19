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Рубль продолжает победное восхождение

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
19 апреля 2022, 19:55

Сегодня торги на валютном рынке Мосбиржи закрылись под отметкой 79 руб. за доллар, на прошлой неделе препятствовавшей росту рубля. Рынок акций во второй половине дня отыграл часть потерь, но нисходящий тренд остается в силе.

Коллаж: Тамара Ларина

Несмотря на сохранение и даже усиление негативного политического фона, рубль продолжил укрепляться. По итогам дня российская валюта подорожала против доллара на 1,6%.

Но более знаковым является пробой вниз парой доллар-рубль коридора 79-80, в котором она провела большую часть прошлой недели. Если этот пробой будет завтра подтвержден и пара не откатит назад, то рост курса российской валюты может ускориться за счет закрытия спекулянтами позиций против рубля и активизации его покупки. Тогда первой целью роста станет отметка 75 руб. за доллар, с которой, вполне вероятно, Банк России начнет ослаблять меры валютного контроля. Но это остановит рубль лишь на время.

Основные угрозы для «россиянина» исходят из Европы, точнее — от президента Франции Эмманюэля Макрона. Именно он теперь стал главным инициатором введения новых санкций в отношении России.

В частности, Европа по-прежнему обсуждает возможность введения эмбарго на покупку российской нефти и газа. Рубль в таком случае ждало бы серьезное падение. Но вероятность принятия подобного решения невелика, поскольку российские углеводороды заменить нечем. Об этом ярко свидетельствует динамика нефтяных фьючерсов: сегодня нефть упала почти на 5%, уйдя в район $107 за баррель. Это значит, что мировые игроки нефтяного рынка в сценарий с введением эмбарго не верят.

Пока же рубль весь этот внешний негатив игнорирует.

А вот рынок акций продолжает снижение. Очень нервно фондовые трейдеры отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале новой фазы спецоперации на Украине. Это практически похоронило надежды трейдеров на урегулирование конфликта путем российско-украинских переговоров. Ранее даже на объявлении сроков очередного раунда рынок акций неоднократно рос.

На таком фоне в районе 15.00 мск Индекс Мосбиржи проваливался более чем на 5%. В том числе акции «Лукойла», опустившиеся вчера на 7%, в середине дня теряли более 9%. Однако потом начались уверенные покупки, в результате чего по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся всего лишь с процентными потерями.

На фоне роста цен на металлы в «зеленой» зоне закрылись НЛМК и «Северсталь». Эти компании всегда славились очень щедрыми дивидендами, но теперь на какое-то время о них стоит забыть. Кроме того, «Северсталь» понесет большие потери от запрета экспорта в Европу российской стальной продукции. Пока бумаги черных металлургов сложно рекомендовать к покупке. 

На 1,7% вырос сегодня «Газпром», пытаясь удержаться выше технической поддержки 220 руб. Бумага фундаментально очень сильная, но активно покупать ее стоит лишь после прояснения вопроса об оплате Европой газа в рублях.

В обычной ситуации сегодняшняя динамика рынка, то есть выкуп значительной части просадки под занавес торгов, давала бы четкий сигнал на продолжение роста завтра. Однако сейчас никаким прежним правилам следовать не стоит, а Индекс Мосбиржи продолжает находиться в уверенном нисходящем тренде. Пока все отскоки лучше использовать для сокращения позиций по акциям, а покупки делать лишь точечно.

Присутствующий негатив будет продолжать давить на котировки российских акций. С большой вероятностью мы увидим снижение Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, и вот там можно будет задумываться о среднесрочных покупках.

«На рынок сейчас влияют несколько факторов,  рассказал управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий. — Это снижение объема экспорта, навес из акций, которыми владели иностранные инвесторы. В скором времени произойдет конвертация российских расписок в обыкновенные акции, а в мае планируется запустить отдельную торговую сессию для инвесторов из «недружественных» стран. Негативом для рынка акций является и крепкий рубль, а также отсрочка или отмена выплаты дивидендов».

С целью покупки акций на отскок, Русецкий рекомендовал присмотреться к акциям ликвидных компаний, компаний с высокой вероятностью возврата к выплате дивидендов и бумагам экспортеров. 

«Несмотря на отсутствие четких трендов на рынке, интересно выглядят золотодобывающие компании. Сейчас всё больше разговоров о стагфляции в экономике США и Европы. В период стагфляции этот драгоценный металл чувствует себя хорошо, а значит и компании-производители могут показать рост — например, «Полюс»», заключил эксперт.