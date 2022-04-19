Сербия заявила, что не будет участвовать в антироссийской истерии

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна во главе с президентом Александром Вучичем не будет участвовать в антироссийской истерии, сообщает сербский телеканал b92.
Вулин подчеркнул, что Россия была рядом с Сербией в ключевые исторические моменты и Сербия является независимым государством, которое не отказывается от своих многовековых друзей.
«Все враги Сербии всегда стараются использовать возможность, когда Россия находится далеко и занята своими проблемами. В ключевые исторические моменты Россия стояла на стороне Сербии», - подчеркнул Вулин.
Он отметил, что если бы президент Вучич не использовал свои личные отношения с президентом Путиным, это могло бы пройти. «Это не прошло, и мы не можем этого забыть, какими людьми мы были бы, если бы забыли об этом?» — сказал Вулин, добавив, что его гораздо больше беспокоит ненависть, проявленная к русскому народу, чем конфликт на Украине. Его больше беспокоит тот факт, что те, кто ненавидит русских, всегда ненавидят сербов.
«Больше, чем конфликт на Украине, меня беспокоит ненависть к русским. Это началось не 50 дней назад, эта ненависть явно тщательно, бережно взращивалась, строилась и высвобождалась. Сейчас она вышла на свободу», — подчеркнул он.
Ранее профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина отметила, что Сербия испытывает мощное давления Запада, требующего присоединения страны к антироссийским санкциям. Однако Белград постарается ограничиться форматом «подключения к резолюциям и некоторым заявлениям», воздержавшись от более резких шагов.