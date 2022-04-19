Сербия заявила, что не будет участвовать в антироссийской истерии

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна во главе с президентом Александром Вучичем не будет участвовать в антироссийской истерии, сообщает сербский телеканал b92.

Вулин подчеркнул, что Россия была рядом с Сербией в ключевые исторические моменты и Сербия является независимым государством, которое не отказывается от своих многовековых друзей.