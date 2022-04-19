Сеть «Рив Гош» представит около 40 российских марок косметики в среднем ценовом сегменте

В магазинах «Рив Гош» в мае появятся около 40 российских марок косметики в категории масс-маркет и мастиж (мастиж — продукция престижного сегмента, которая вышла на масс-маркет — прим. ред.)

Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора управления по аналитической работе сети Алены Квон, некоторые отечественные бренды уже представлены в точках ретейлера; в настоящий момент «Рив Гош» собирается запустить продажу российской косметики в универмаге «Цветной».

«В течение мая планируем, что марки полностью будут представлены в сети — где-то консолидировано как полка с российской косметикой, где-то они будут распределены между остальной продукцией», — рассказала Квон. Уточняется, что в первую очередь речь идет об уходовых и декоративных средствах, которые продают блогеры и визажисты.

Директор управления по аналитической работе «Рив Гош» отметила, что 80% брендов ассортимента продолжают поставляться; исчезают отдельные марки, которые целенаправленно отказались от поставок в Россию, в частности, Chanel. Остальные компании ищут пути, чтобы сохранить поставки в РФ, тем более что санкции не коснулись товаров стоимостью ниже €1 тыс., — в эту категорию попадает большая часть косметики.

Отмечается, что компания намерена сфокусироваться на развитии категорий низкого и среднего ценового сегментов. В «Рив Гош» рассчитывают, что продажи нишевой парфюмерии сохранятся, поскольку эта тенденция была заметна в прежние кризисы. Сеть рассматривает возможность сотрудничества с индийскими и китайскими производителями, однако в данный момент говорить о каком-либо конкретном партнерском взаимодействии пока речи не идет.

«Рив Гош» российская парфюмерно-косметическая сеть, основанная в Санкт-Петербурге в середине 90-х. Первый магазин в Москве открылся в 2008 году.

Ранее «Эксперт» писал о том, что у российских производителей косметики появился шанс увеличить свое присутствие на отечественном рынке, даже вне контекста санкций: за последние годы цены на импортную продукцию резко выросли, а российские покупатели стали больше обращать внимание на более дешевый отечественный продукт. По данным Discovery Research Group, объем рынка парфюмерии и косметики российского производства в первом полугодии 2021 года составил 256,9 млрд рублей, это почти вдвое больше, чем было продано продукции за весь 2020 год (общий объем рынка парфюмерии и косметики в 2020 году оценивается в 9 млрд долларов).