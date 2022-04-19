«Северсталь» запустила в Ярославле пилотный проект по продаже металлопроката в розницу

Горно-металлургическая компания «Северсталь» открыла в Ярославле розничную точку по продаже металлопроката.

Магазин на площади примерно 4 тыс. кв. м находится в черте города, на пересечении основных улиц. Цены в нем сопоставимы с оптовыми и ниже, чем в сетевых строительных аналогах. «В среднем на уровне цен локальных металлобаз», — пояснили ТАСС в «Северстали».

Предполагается, что клиентами торговой точки в Ярославле станут физические лица и предприниматели, которые занимаются строительством и благоустройством домов, а также изготовлением изделий из металла. В ассортименте магазина — профильные и круглые трубы, арматура, профнастил, листовой прокат, мелкий сорт (уголок, швеллер, полоса) для обустройства фундаментов, монтажа заборов, кровельных работ и прочее.

В «Северстали» уточнили, что пока о расширении розничных продаж говорить рано, и добавили, что будут исходить из того насколько успешным окажется пилотный запуск.

В середине февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и «Северсталь» нарушителями антимонопольного законодательства. Ведомство заявляет, что с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, в то время как рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных значений не было. Компании не согласились с выводами ФАС.

«Северсталь» — одно из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих предприятий. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 69% по сравнению с 2020-м, составив $11,6 млрд. Свободный денежный поток увеличился на 322% год к году, до $3,5 млрд. Чистая прибыль «Северстали» за год выросла примерно в четыре раза, до $4,01 млрд (в 2020 году — $1,01 млрд). Показатель EBITDA поднялся до $5,98 млрд, показав рост на 147% по сравнению с предшествующим годом ($2,42 млрд); рентабельность по EBITDA составила рекордный 51%.

В конце февраля Алексей Мордашов, владеющий 77% «Северстали», попал в санкционный список ЕС наряду с другими крупными российскими бизнесменами. После этого компания полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза, заявив что «изучает различные варианты» для переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, включая Азию, Южную Америку и Ближний Восток.