Силуанов сообщил о возвращении в банки 90% снятых вкладов

Доверие к российской банковской системе восстановлено, в банки возвращено около 90% ранее снятых вкладов на сумму 2,4 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, передает ТАСС.

«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки — из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 трлн рублей», — заявил Силуанов.

По его словам, ситуация в банковском секторе стабильна, хотя властям пока не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования.

Он также отметил, что темпы инфляции в России постепенно снижаются, поскольку стабилизируется ситуация на финансовых рынках. Это положительно влияет и на процентные ставки в экономике. Глава Минфина уточнил, что долгосрочные ставки по облигациям федерального займа снизились до 10,5% и ожидается дальнейшее уменьшение этого показателя, что приведет к «доступности кредита для расширения предпринимательской деятельности».

Ранее «Эксперт» писал, что за месяц с 1 марта по 1 апреля объем наличных денег, находящихся в обращении (вне Банка России), уменьшился на 972,8 млрд рублей (6,2%) и составил 14,842 трлн рублей. При этом с начала текущего года показатель вырос на 774,2 млрд рублей, или на 5,5%. Объем наличных денег в обращении в России начал резко расти 24 февраля и уже на следующий день спрос достиг исторического максимума в 1,4 трлн рублей. По данным ЦБ на 1 марта, объем наличности составил 15,815 трлн рублей, за февраль показатель вырос на рекордные 2,031 трлн рублей.

