Стабильность налицо: рубль продолжил рост, а акции — падение

За прошедшую ночь и утро вторника никаких принципиально важных событий не произошло. Поэтому и рублевые активы после открытия торгов продолжили следовать прежним курсом. В первые минуты работы рынка рубль укрепился к доллару более чем на 0,5%, и вплотную подошел к отметке 79 руб., которая сейчас выступает преградой для дальнейшего роста российской валюты. Скорее всего, этот уровень будет тестироваться на прочность и с большой вероятностью будет пройден.

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На валютный рынок продолжает поступать выручка экспортеров. Причем, происходит это неравномерно. Так, вчера курс евро к рублю снизился на 2%, а доллара к рублю — лишь на 0,3% при том, что на мировом валютном рынке пара евро-доллар сохраняла стабильность. Такой опережающий рост евро мог быть вызван тем, что кто-то продал большой объем валютной выручки.

Политический фон продолжает ухудшаться. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен сегодня обсудить со своими европейскими партнерами и президентом США Джо Байденом новый пакет антироссийских санкций.

Но пока Европа не отказалась от закупок российских нефти и газа, рублю ничто не угрожает. Первой целью укрепления российской валюты является отметка 75 руб. за доллар. Стоит ожидать, что вблизи от нее Банк России начнет смягчать ограничения: например, уменьшит долю обязательной продажи валютной выручки, которая сейчас составляет 80%.

Рынок акций продолжает катиться вниз. Потери Индекса Мосбиржи достигли 1,4%. Хуже рынка выглядят банки, в отношении которых готовится новый санкционный удар, а также «Лукойл» (-3,4%), объективных причин опережающего падения которого нет. Вчера эта бумага потеряла 7%.

Наиболее интересно в краткосрочной перспективе выглядят акции компаний связи. Они меньше всего пострадали от санкций и традиционно рассматриваются как некий защитный инструмент в период кризисов. Кроме того, Минцифры России предложил распространить инвестиционный налоговый вычет на компании связи, что при принятии такого решения позволит им вернуть часть налога на прибыль.

«Связисты» давно объясняют рост своих тарифов необходимостью модернизации оборудования и повышением издержек, хотя их балансовые показатели растут. Кроме того, вчера оператор МТС объявил о добровольном отказе от моратория на банкротство, который был введен правительством России с 1 апреля 2022 г сроком на полгода. Отказ от моратория позволит компании выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций. Так что акции МТС можно осторожно покупать.

В целом российский рынок акций продолжает оставаться в нисходящем тренде, и признаков смены вектора не видно. Оживления покупателей стоит ждать при подходе Индекса Мосбиржи к отметке 2000 пунктов.

На мировых биржах все спокойно: фьючерсы на американские фондовые индексы и нефть торгуются без принципиальных изменений.

В биткоине идет упорная борьба за отметку $40 тыс. В ближайшее время стоит ждать сильного, процентов на 15-20 движения основной мировой криптовалюты, но пока непонятно в какую сторону.