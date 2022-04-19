ЦБ оспорит заморозку резервов в суде

Банк России намерен оспорить заморозку международных резервов и уже готовит соответствующие судебные иски. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ также отметила, что в связи с заморозкой части золотовалютных запасов страны пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля. Она назвала это вынужденной, «драконовской» мерой, подчеркнув, что если бы часть резервов не заморозили, в ней не было бы необходимости.

О том, что Россия должна добиваться разморозки резервов, уже заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая перед Советом Федерации. Их арест он назвал мерой, которая редко встречается в истории финансовых систем.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и в юанях. Эльвира Набиуллина сообщила, что с 2014 года Банк России последовательно проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.

Согласно отчету ЦБ, на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил $612,9 миллиардов, из них $481,4 миллиардов — валютные активы, и $131,5 миллиардов приходится на золото.

