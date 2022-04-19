ЦБ скрыл список участников российского аналога SWIFT

Список участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) больше не является открытым. Ранее перечень публиковался на сайте Центробанка, который создал СПФС в 2014 году как альтернативу SWIFT в условиях санкционных рисков. Сейчас при попытке открыть страницу со списком организаций-участников СПФС появляется уведомление, что адрес набран неверно, или такой страницы больше не существует, сообщает «Интерфакс».

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы заявила, что к СПФС уже подключились 52 организации из 12 стран. По ее словам, пока не было угрозы отключения от SWIFT, иностранные партнеры не очень стремились присоединиться к СПФС, сейчас ожидается, что «такая готовность будет больше».

СПФС обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. Работа отечественной системы стала особенно актуальной после отключения крупных российских банков от SWIFT в марте 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал, что в 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Российская система берет комиссию всего 1 рубль за операцию, в то время как SWIFT — 4 рубля.

