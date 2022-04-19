ЦБ указал сроки делистинга расписок компаний РФ с иностранных бирж

С 27 апреля начнет действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Российские эмитенты обязаны до 5 мая принять меры для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок, говорится в сообщении ЦБ.

«Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — пояснил регулятор.

В Банке России отметили, что у российских эмитентов остается возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению правительства РФ в соответствии с принятым им порядком. Заявление на получение такого разрешения нужно будет направить не позднее 5 мая. В случае положительного ответа дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется, при отказе процедуру по расторжению договора с зарубежным банком — эмитентом депозитарных расписок необходимо будет начать в течение пяти рабочих дней, уточнили в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин 16 апреля подписал закон об исключении депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Держателям расписок предложено конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. Получать дивиденды по акциям, права на которые удостоверены выпущенными расписками, за рубежом больше не получится, права голоса эти акции давать не будут. Решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных площадках, вправе принять руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров для этого не потребуется, отмечается в документе.

