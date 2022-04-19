У бизнеса должен остаться только один проверяющий

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 18 апреля на заседании Столыпинского клуба предложил радикальное решение давней проблемы излишнего (а иногда просто токсичного) административного и силового давления на бизнес, тем более актуальное в настоящее время, когда экономика России и целый ряд компаний и предприятий оказались под внешними санкциями.

«Сегодня жизненно важно перестать привлекать бизнес к уголовной ответственности там, где споры должны решаться в арбитраже. Надо доводить до решения вопрос с амнистией по экономическим статьям, надо, наконец, снимать препоны для тех бизнесменов, которые все еще хотят вернуться из-за рубежа по “списку Титова”» — заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей.

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Титова поддержал Олег Дерипаска, который также участвовал в заседании Столыпинского клуба в качестве председателя наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина: «Новый предприниматель, который придет к нам с Востока, должен знать, что его никто не тронет, что право частной собственности священно. И свои должны это ощущать в той же мере. Госкапитализм, который постепенно трансформировался в госпаразитизм, должен уступить место новой, более созидательной концепции».

По данным, которые бизнес-омбудсмен Борис Титов приводил в декабре 2021 года, в 2020 году количество уголовных дел по «экономическим» статьям росло на 24% быстрее, чем годом ранее, а в первом полугодии 21-года скорость роста их числа выросла еще на 9%.

Также охлаждает деловой климат «зависание» уголовных дел — они не закрываются, но до суда не доходят. Титов пояснял, что в 2020-ом в первой половине 2021 года количество «экономических» дел, приостановленных производством, увеличилось на 17%: «Ход расследования не продвигается, а дело над предпринимателем продолжает «висеть».

При этом несмотря на жесткий и все усиливающейся контроль со стороны Генпрокуратуры, кардинально исправить ситуацию до последнего времени практически не удавалось. Год тому назад это было отмечено в исследовании ФСО.

Сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) в марте 2021 года провели опросы в 34 российских регионах. Выяснилось, что 78,6% опрошенных предпринимателей уверены в том, что они не защищены в должной мере от необоснованного уголовного преследования. С ними согласились 60,8% адвокатов и даже 18,4% прокуроров. Оценки ФСО были в мае 2021 года включены в ежегодный доклад Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

Долгожданные изменения

Государство в условиях санкционного давления уже решилось на ряд довольно радикальных мер по либерализации уголовного законодательства. Так, премьер Михаил Мишустин, выступая 7 апреля в Госдуме, привлек внимание к тому, что в ст. 144 УПК внесены изменения, согласно которым уголовные дела по налоговым нарушениям (статьи 198 и 199) можно открывать только по соответствующим материалам ФНС. Материалов Следственного комитета или полиции для этого уже недостаточно.

По его словам, в правительстве обеспечение экономической свободы сделали одним из главных приоритетов антисанкционной политики. Он также привел тогда данные, согласно которым к 7 апреля против России, ее компаний и граждан было введено уже 6 тысяч рестрикций

Помимо смягчения уголовного законодательства, бизнес ускоренными темпами освобождают от разного рода разрешений и лицензий. Особенно в сфере строительства.

Так, «регуляторная гильотина» дошла до полного запрета контрольно-надзорных мероприятий (кроме таковых в сфере защиты жизни и здоровья). Правда, пока только до конца года (в сфере IТ на три года). D этом году, по подсчету аппарата правительства, отменят 210 тыс. административных проверок. За этим должна строго следить Генпрокуратура. При этом проверяемые бизнесмены получат право досудебного опровержения итогов проверки. Кроме того, контрольно-надзорным ведомствам при обнаружении какого-нибудь нарушения надлежит ограничится предупреждением, а не сразу выписывать штраф.

Смягчается и уголовные преследования бизнеса. Внесены, чего предприниматели добивались давно, изменения в ст. 144 УПК, согласно которым уголовные дела по налоговым нарушениям (статьи 198 и 199) можно открывать только по соответствующим материалам ФНС. Одних подозрений Следственного комитета и полиции более недостаточно.

Проверки есть даже при моратории, но в 30 раз меньше

В то же время, в комментарии «Эксперту» бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова обратила внимание на тот факт, что на самом деле проверки бизнеса продолжаются. Хотя, по её словам, «за последние пару месяцев для МСП сделано больше, чем за минувшие восемь лет».

«Но это не потому, что сделали много, а потому что до этого “мертвое” болото было. Сейчас хоть что-то начало двигаться, на это все равно абсолютно недостаточно. Слишком мало и слишком поздно — вот пока так все это можно охарактеризовать. Особенно плачевная ситуация в регионах».

Татулова отмечает и позитив: «Хочу отметить работу заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, который совместно с департаментом КНД Минэкономразвития смог впервые за 10 лет сдвинуть с мёртвой точки вопиющую историю с проверками».

Выяснилось однако, что и при введённом моратории за последнюю неделю по всей стране прошло 490 проверок на предприятиях малого и среднего бизнеса. И это без налоговиков и силовиков.

Но оказывается, поражена Татулова, «что это в…30 раз меньше, чем проходило до моратория». В обычное время в среднем в неделю было от 12 до 20 тысяч проверок.

Но главный ужас в том, «что мораторий когда-то закончится».

Поэтому бизнес-омбудсмен Татулова, формулирует задачу так: «Принципиально изменить регуляторику, навсегда, поменять систему, показатели, подход».

Свобода бизнеса

И главное — «объединить надзорные ведомства в одно». Более того, «деньги никого не спасут», заявляет она, имея в виду не менее актуальный вопрос доступности кредитных средств. Анастасия Татулова видит направление усилий в сфере расширения экономической свободы так: «Нужно менять условия ведения бизнеса, нужно менять отношение к бизнесу. Научимся сами что-то делать, выживем. И никому не придется помогать. Только создать условия, почву. Бизнес сам прорастет и справится».

Предложение объединить в единое надзорное ведомство различные проверяющие структуры может оказаться созвучным тем вызовам, которые сейчас стоят перед страной, ее экономикой и госаппаратом, эффективность которого также является одной из далеко не последних задач. А вообще у бизнеса, образно говоря, сейчас должен остаться, и де-факто уже и остается один проверяющий — сама жизнь. Российским компаниям, предприятиям предстоит выжить и добиться успеха в сложнейших условиях каждому по отдельности и всем вместе, что означает выживаемость и успех в новом этапе мировой конкурентной борьбы для всей национальной экономики. Вот это и будет проверкой, кто ее пройдет,

Усилить тренд на обеспечение свободы бизнеса, полагая, что последний в этом случае будет работать эффективнее, особенно в условиях санкций, требует и президент Владимир Путин. В ходе экономического совещания 18 апреля глава государства подчеркнул: «Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений».