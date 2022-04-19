Угрюмый дрон не пролетит, шальная птица не проскочит

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщил об успешном завершении государственных приемочных испытаний радиолокационно-оптического комплекса ROSC-1. С запуском изделия в серию о полетах нежелательных объектов в районе аэродромов можно будет практически забыть.

Представители «Алмаз-Антея» рассказали, что комплекс был создан для наблюдения за малоразмерными, низколетящими, малоскоростными объектами в радиусе до 20 км и предназначен для контроля за воздушной обстановкой в заданном районе. Основные задачи ROSC-1 — обнаружение и распознавание воздушных объектов различного класса (беспилотники, птицы, самолеты, вертолеты), а также обеспечение возможности противодействия малоразмерным малоскоростным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

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«Комплекс ROSC-1 может быть использован в качестве средства обнаружения и противодействия несанкционированным полетам БПЛА с целью повышения безопасности полетов в районах аэродромов. В ходе испытаний подтверждена возможность эффективного обнаружения, распознавания и противодействия мини- и микро-БПЛА», — говорится в сообщении изготовителя.

На практике комплекс, установленный на шасси КАМАЗа и оснащенный дроном-перехватчиком «Волк-18», проверялся по всем пунктам технического задания в аэропорту Курумоч (Самара).

«Программа включала в себя 48 различных проверок, большая часть которых касалась технических параметров, подтверждавшихся натурными летными испытаниями. За время проведения испытаний проверены и подтверждены: зона обзора, включая максимальную и минимальную дальности обнаружения, возможности обнаружения зависающих БПЛА и их распознавания на фоне других воздушных объектов, возможность противодействия противоправному применению БПЛА с различными типами радиоуправления», — подчеркнули специалисты «Алмаз-Антея». Была также проведена проверка возможности обнаружения птиц и выдачи полученной информации на рабочее место орнитолога.

Призван пресечь правонарушения

Как пояснили «Эксперту» создатели комплекса, БПЛА делятся на различные классы. Например, по размеру и взлетной массе. При этом средние и тяжелые беспилотники в основном используются специализированными организациями, имеют встроенное оборудование, позволяющее их идентифицировать, а также являются классическими (по размерам и скоростным параметрам) целями для существующих средств радиолокационного наблюдения (как военных, так и гражданских).

«В то же время коммерческие и самодельные мини- и микро-БПЛА (весом от 150 гр до 30 кг) стали широко доступны. Вслед за ростом их легального коммерческого применения и использования физическими лицами, растет и число инцидентов, правонарушений в этой сфере», — пояснили «Эксперту» в концерне, разъясняя основные задачи своего детища.

В большинство легальных коммерческих БПЛА загружены карты ограничения полетов в районах аэропортов, пояснили наши собеседники. Однако, в интернете представлено множество способов снятия такого рода программных ограничений.

Кроме того, установлен уведомительный порядок получения разрешения на проведение полетов БПЛА. Все это, разумеется, приводит к появлению рисков столкновения воздушных судов с дронами в случаях их несанкционированного использования. Задачу нивелирования такого рода рисков и призван решить комплекс ROSC-1.

Птиц поймают в нейросеть

Более того, комплекс может быть использован для обеспечения орнитологической безопасности в районе аэродромов.

«Учитывая схожие параметры (по габаритам, высотам и скоростям полетов) у птиц и БПЛА, при эффективном радиолокационном обнаружении дронов обнаруживаются и птицы. Это обстоятельство является одновременно как преимуществом, так и недостатком для специализированных орнитологических РЛС и РЛС обнаружения БПЛА. С одной стороны, появляется возможность автоматического мониторинга орнитологической обстановки в районе аэропорта. С другой — возникает необходимость автоматической селекции (распознавания) типов целей. То есть, необходимо понять, какая из наблюдаемых целей — птица, а какая — БПЛА, самолет и так далее», — рассказали «Эксперту» представители «Алмаз-Антея».

Они пояснили, что в ROSC-1 эта задача была успешно решена с помощью применения алгоритмов на основе искусственных нейронных сетей. В концерне добавили, что сегодня в России не сформировано отдельных требований к орнитологическим РЛС, поэтому в компании при разработке комплекса взяли за основу рекомендации международных организаций.

«Таким образом, используя информацию от РЛС, а также имея возможность наблюдения за целями с помощью видеокамер комплекса, специалисты орнитологической службы аэропорта могут получить оперативную информацию об орнитологической обстановке», — сообщили разработчики проекта.

По их словам, дополнительно в комплексе предусмотрена возможность статистической обработки данных, которая позволяет орнитологическим службам аэропорта получить данные о возможных местах концентрации птиц и маршрутах их миграции.

Сочетание параметров гарантирует эффективность

На чем же основан принцип работы комплекса и что позволило добиться столь высокой его эффективности? По словам создателей ROSC-1, дело в нестандартной модульной конструкции и в комбинированном применении последних научно-технических достижений.

Комплекс подразумевает использование различных информационных модулей, из которых под требования заказчика и с учетом особенностей охраняемого объекта формируется его конечный состав. В единую систему можно подключать до 30 модулей каждого типа, обеспечивая при этом их совместную обработку и отождествление информации.

«Основным источником обнаружения является РЛС комплекса, которая обеспечивает автоматическое обнаружение, сопровождение и распознавание типа цели, — прокомментировали особенности нового комплекса его разработчики. — Вспомогательными средствами являются средства радиотехнического мониторинга, позволяющие запеленговать каналы управления и извлечь дополнительную информацию из протоколов обмена “БПЛА-оператор”, а также обзорные оптические системы, осуществляющие в ближней зоне обнаружение и распознавание БПЛА и птиц по их изображению».

Высокая эффективность комплекса обеспечивается за счет сочетания нескольких параметров. Первый — модульность построения комплекса и возможность его масштабирования (изменения типа и количества модулей) в зависимости от типа и размеров объекта. Второе — использование средств обнаружения и распознавания, основанных на различных физических принципах. В комплексе используются радиолокационные, оптико-электронные и радиопеленгационные модули. Все они имеют особенности наблюдения за различными объектами, и только в совокупности позволяют реализовать полностью свои преимущества и минимизировать недостатки, подчеркнули собеседники «Эксперта».

Наконец, третий «кит», на котором стоит ROSC-1 — использование при его создании самых современных достижений науки и техники. В том числе адаптивных алгоритмов обработки радиолокационных сигналов, нейросетевых технологий обработки информации и других. По словам представителей концерна, методика разработок, использованных при создании комплекса, была апробирована именно в сфере военных технологий.

«Применение таких подходов изначально было подтверждено в аналогичной продукции военного назначения, серийно изготавливаемой уже сегодня, — подтвердили “Эксперту» в “Алмаз-Антее”. — Адаптация технологий к гражданской тематике и их дальнейшее развитие легли в основу при разработке комплекса ROSC-1».

При этом в концерне отметили, что функции орнитологического обеспечения имеются только в ROSC-1, а при необходимости информация с комплекса может передаваться различным потребителям, в том числе и силовым ведомствам.

Увидеть фантом и перехватить

Серийно ROSC-1 будет производиться в кооперации с ведущими отечественными производителями на производственных мощностях санкт-петербургского ПАО НПО «Алмаз», входящего в Концерн «Алмаз – Антей».

В пресс-службе концерна заявили корреспонденту «Эксперта» о следующих технических параметрах комплекса: инструментальная дальность РЛС — не менее 20 км, максимальная дальность радиолокационного обнаружения БПЛА типа Phantom 4 — не менее 6 км. Стандартную орнитологическую цель (SAT, ЭПР = 0,025 кв. м) комплекс обнаружит на расстоянии не менее 4 км.

Максимальная дальность пеленгации каналов управления и передачи данных БПЛА типа Phantom 4 — не менее 4 км, максимальная дальность радиоэлектронного воздействия на каналы управления — не менее 6 км, на каналы навигации — 5 км, а максимальная дальность оптического обнаружения и распознавания БПЛА типа Phantom 4 обзорным оптическим модулем — не менее 1 км. Воздушные суда, оснащенные ответчиками АЗН-В, ROSC-1 обнаружит за 150 км.

В составе комплекса — до 30 модулей каждого типа. Он оснащен встроенной системой дистанционного контроля и управления, а также, что крайне важно с точки зрения обеспечения безопасности полетов, может быть сопряжен с системами управления воздушным движением.