Депутат нижней палаты российского парламента Султан Хамзаев заявил, что страны НАТО имеют отношение к переброске на Украину наркотических средств, которые используются среди бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, на территории «незалежной» среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наёмников, активно распространяются так называемые боевые наркотики, под названием Captagon.

Как пояснил парламентарий, это смесь наркотических веществ и иммуностимуляторов. Хамзаев отметил, что таблетки популярны среди боевиков, так как они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли, передаёт РИА Новости.

Парламентарий при этом добавил, что психотропные вещества также попадают и к мирным жителям, так как за наркотиками нет никакого контроля.

«Пентагон пришёл на Украину с колбой химеры и наркотиками. Эти факты должны подлежать тщательному расследованию с оценкой всего мирового, цивилизованного сообщества», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, согласно информации зарубежных СМИ, Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о том, что поставки вооружений Киеву от НАТО усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к самым непредсказуемым последствиям.

В частности, об этом написала газета Washington Post. Со ссылкой на свои источники издание утверждало, что нота была направлена Вашингтону на фоне объявления новой военной помощи Украине от США на сумму в 800 млн долл.

