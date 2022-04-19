В Греции сделали важное заявление о поставках российского газа

Кириакос Мицотакис – глава правительства Греции во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса – заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению поставок российского газа.

Напомним, терминал сжиженного природного газа Ревитуса в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур всего региона Юго-Восточной Европы.

«Здесь, в Ревитусе, бьётся сердце предприятия по газификации нашей страны, – цитирует премьера РИА Новости. – Это действительно впечатляющее сооружение. Консорциум, управляющий им, готов сделать дополнительные инвестиции, чтобы значительно увеличить вместимость Ревитусы».

По его словам, это крайне важно, так как Греция должна быть готова к наихудшему сценарию – полному прекращения поставок «голубого топлива» из России. Как подчеркнул он, Греция будет готова к этому. Кроме того, Мицотакис отметил, что сжиженный природный газ чрезвычайно важен для расширения источников газоснабжения.

«В этом Ревитуса играет решающую роль. Ключевую роль также играют новые инвестиции, плавучие установки по регенерации сжиженного природного газа, такие как планируемая в Александруполисе», — резюмировал он.

