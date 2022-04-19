В Китае заявили, что продолжат развивать отношения стратегического партнерства с Россией

Китай продолжит развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество с Россией, независимо от изменений на международной арене, заявил в ходе встречи с послом России в Китае Андреем Денисовым заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лэ Юйчэн. Он добавил, что изменения ситуации на международной арене не скажутся на отношениях Китая и России, передает ТАСС.

«Какими бы ни были изменения в международной ситуации, китайская сторона не изменит ранее принятого курса на укрепление стратегического сотрудничества с российской стороной, осуществление взаимовыгодного сотрудничества, совместную защиту общих интересов и содействие построению новой модели международных отношений и сообщества общей судьбы», - говорится в заявлении, опубликованном во вторник Министерством иностранных дел Китая.

Ранее, по сообщению ТАСС, власти Китая обратили внимание на постоянное ухудшение социальной ситуации в США. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, многочисленные случаи нарушения прав человека стали в США «хронической системной проблемой».