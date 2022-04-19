В России предложили ликвидировать пенсионный возраст

Председатель «Партии пенсионеров» Владимир Бураков предложил ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию.

По его словам, на сегодняшний день «Партия пенсионеров» – единственная политическая сила страны, которая считает, что граждане РФ должны получить право самостоятельно определять время своего выхода на пенсию, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать», – подчеркнул Бураков.

Он отметил, что партия выступает категорически против нынешней системы пенсионного обеспечения, «построенной по лекалам примитивной уравниловки».

«Мы считаем, что Пенсионный фонд России – вообще лишнее звено в пенсионной системе. Поэтому будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета», – резюмировал Бураков.

Как ранее сообщал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, будут ли российские власти корректировать в стране пенсионную реформу. По словам представителя Кремля, обсуждения по данному вопросу пока не ведутся.

