В России развернули 481 пункт временного размещения для беженцев

В регионах России развернут 481 пункт временного размещения для приема беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«По состоянию на 06.00 по московскому времени вторника в 45 регионах России развернут 481 пункт временного размещения», - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на утро 13 апреля на территории 42 регионов Российской Федерации функционировали 475 пунктов временного размещения (ПВР). В общей сложности в них разместили 31,8 тысячи человек, в том числе 11,7 тысячи детей. Всего российскую границу пересекли 878,5 тысячи беженцев, добавляет агентство.

Как сообщала ранее «Российская газета», беженцам, не имеющим возможности остановиться у родственников и знакомых, в России могут быть предоставлены работы и жилье. Газета приводит в пример семью из Донбасса, взрослые члены которой были трудоустроены на предприятии в Пензенской области, семья получила квартиру, дети пошли в школу.