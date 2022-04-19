В Самарской области наладили производство пропитки для бумаги

Предприятие «Химсинтез» запустило производство пропитки для различных типов бумаги.

Об этом рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, передает «Интерфакс». Он пояснил, что раньше пропитку закупали в Германии, Австрии и Италии, «что вызвало определенный дефицит бумаги», теперь же импортозамещающее производство будет налажено в Самарской области. «Вопрос будет решен», — заверил Кудряшов.

ЗАО «Химсинтез» зарегистрировано в 1998 году, завод находится в Чапаевске Самарской области. Как отмечается на сайте компании, она создана на производственной базе одного из крупнейших в России предприятий химической отрасли — завода ОАО «Полимер», которое было основано в начале XX века. Ключевым видом деятельности «Химсинтеза» является производство химической продукции технического назначения — формалина и синтетическиех смол.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) начал производить офсетную бумагу. Расположенное в Свердловской области предприятие планирует выпускать миллион упаковок формата А4 ежемесячно. Уточняется, что на запуск производства, для которого завод остановил выпуск оберточной бумаги, потребовалось 10 млн рублей. Для отбеливания бумаги предприятие использует гипохлорит натрия. Завод намерен нарастить производство продукции в два раза; стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, его рассчитывают реализовать через коммерческие кредиты и государственные субсидии.

После введения санкций из-за спецоперации на Украине в России выросли цены на целый ряд товаров, в том числе на офисную бумагу. Если раньше упаковку из 500 листов можно было купить менее чем за 300 рублей, то в марте стоимость такой пачки листов A4 достигла 1,5–3 тыс. рублей. К взлету цен на бумагу привел в том числе отказ от собственного производства необходимых для ее изготовления химикатов.