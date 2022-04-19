В ЦБ заявили о резком падении в России активности телефонных мошенников

Банк России зафиксировал почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

«Значительное снижение активности злоумышленников наблюдается также в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками. В период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров», - говорится в сообщении Центробанка.

Ранее об активизации телефонных мошенников с конца марта рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости. Руководитель отметил, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на некоторое время перестали звонить россиянам, но теперь снова проявляют активность, хотя и в меньших масштабах. По его словам, количество таких звонков в день сократилось в 5,5 раза.

Эксперты давно отмечают, что большинство мошеннических звонков совершается с территории Украины, рассказал Кузнецов. По мнению специалистов, на фоне развития спецоперации хозяевам этого бизнеса пришлось свернуть преступную деятельность.