Вице-мэр Ефимов: В ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустили производство препаратов для терапии онкологии и ВИЧ

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» началось массовое производство препаратов, которые жизненно важны при терапии онкологических заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил 19 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мощности компании «Амедарт» из ОЭЗ «Технополис “Москва”» позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств. Эти лекарства уже поставляются во все регионы страны в рамках государственных закупок министерства здравоохранения РФ», — рассказал он.

Компания «Амедарт» - резидент московской ОЭЗ с 2019 года. Предприятию был предоставлен льготный заем в 100 млн рублей для создания современного производства Фондом развития промышленности. В нынешнем году компания планирует выпустить 20 препаратов из утвержденного государством перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Она нацелена на замещение импорта, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Кроме средств для терапии ВИЧ-инфекции и онкологии, на предприятии начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 млн упаковок этих лекарств в год», — уточнил он.

Производство занимает площадь более 5 тыс. кв м, оно расположено на площадке в Печатниках, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «В производственный комплекс предприятия входят цеха жидких и твердых лекарственных форм, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок. Там трудятся более 120 высококвалифицированных специалистов, среди них эксперты мирового уровня, которые прикладывают все усилия для развития как самой компании, так и фармацевтической отрасли в целом», — добавил он.

В целом «Амедарт» изготавливает более 60 различных препаратов. По оценке компании, доля лекарств иностранного производства на российском рынке превышает 60%. Однако отечественная продукция при сопоставимом качестве стоит дешевле зарубежных аналогов. Увеличение выпуска лекарств от российских компаний из перечня ЖНВЛП способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и решению задач нацпроекта «Здравоохранение».

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, остальные — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде. Компании-резиденты пользуются господдержкой: например, они освобождены от имущественного, транспортного, земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятий, а по его завершении резидент может выкупить землю за 1% кадастровой стоимости.