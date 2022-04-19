ВС России открыли гуманитарный коридор для вывода сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода с мариупольской «Азовстали» украинских военных и боевиков, которые добровольно сложили оружие. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, учитывая катастрофическое положение, которое складывается на металлургическом комбинате в Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 ВС РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований, передаёт РИА Новости.

С этой целью, как подчеркнул генерал-полковник, действует «режим полной тишины», прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние. В непосредственной близости к комбинату на трёх направлениях развернуты гуманитарные колонны. Первая – с западного направления на улице Шевченко, вторая – с восточного направления на проспекте Победы, третья – с северного направления на улице Таганрогская.

Известно, что в составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин «Скорой помощи» с медицинскими бригадами. Также на всех трёх направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи. На всех маршрутах движения гуманитарных колонн ВС РФ совместно с формированиями ДНР неукоснительно соблюдают «режим тишины».

Мизинцев призвал киевские власти проявить благоразумие и отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления.

«Понимая, что таких распоряжений и команд от властей Украины командиры ВСУ и «Азова» могут не получить, призываем их самим принять такое решение и сложить оружие», – резюмировал начальник НЦУО.