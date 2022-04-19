Выдачи потребкредитов в марте резко упали

Количество потребительских кредитов, выданных российскими кредитными организациями в марте, сократилось на 61,6% по сравнению с февралем и на 68,9% по сравнению с мартом прошлого года. Всего за месяц было выдано 440 тыс. кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 000 кредиторов, в марте 2022 года было выдано 0,44 млн потребительских кредитов или на 61,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2022 года — 1,14 млн). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам потребкредитов сократилось еще существеннее — на 68,9% (в марте 2021 года — 1,4 млн)», — сообщили в НБКИ.

Более всего выдачи потребкредитов сократилсь в Подмосковье (-69,3%), Москве (-68,9%), Санкт-Петербурге (-67,1%), Ставропольском крае (-64,8%) и Свердловской области (-64,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сравнил данный спад с «карантинной» весной 2020 года. Специалист считает, что определяющим фактором в этой ситуации стал рост кредитных ставок в результате санкционного давления.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне в 2021 году взяли 19,3 млн кредитов наличными, что на треть больше показателя 2020 года. По словам гендиректора АО «ОКБ» Артура Александровича, количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Рост кредитования в 2021 году он объяснил, в том числе, относительно низкими показателями 2020 года, спровоцированными пандемией.

