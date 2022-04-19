Выручка X5 Group в первом квартале выросла на 19%

Компания X5 Group, в которую входят розничные сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», опубликовала операционные результаты за первый квартал 2022 года.

В отчете, размещенном на сайте группы, сообщается, что ее чистая розничная выручка увеличилась на 19%, составив 603,1 млрд рублей. За этот же период 2021 года темп роста показателя составил 8,1% в годовом выражении.

Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 11,7%, что обусловлено, в частности, увеличением среднего чека на 7,8%: в «Пятерочке» он составил 452 руб. против 419 руб. годом ранее, в «Перекрестке» — 701 руб. (654 руб в первом квартале 2021-го); в «Карусели» — 1 096 руб. (939 руб.) Средний чек у всей X5 в первом квартале 2022 года составил 484 руб. против 451 руб. в 2021-м.

В числе факторов, повлиявших на результаты группы, указывается продовольственная инфляция, которая в первом квартале была на уровне 13,5% против 10,8% в годовом выражении в четвертом квартале прошлого года. «Сдержанное предложение и растущий спрос на продукты длительного хранения на фоне девальвации рубля привели к ускорению роста цен в марте», — поясняется в отчете компании.

Подчеркивается, что 7,3 п.п. прироста чистой выручки обеспечил рост торговой площади на 7,4% — в первом квартале открылось 358 новых магазинов X5 Group.

Выручка цифровых бизнесов X5 выросла на 79,9% в годовом выражении, до 18,8 млрд рублей, и добавила 1,3 п.п. росту квартальной консолидированной выручки, говорится в пресс-релизе.

Также в отчете отмечается, что Х5 продолжает развивать сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток»: общая выручка таких сервисов в первом квартале 2022-го удвоилась год к году. По состоянию на 31 марта, услуга была доступна из 1722 магазинов в 52 регионах по сравнению с 1296 магазинами и 24 регионами год назад; количество заказов для быстрой доставки достигло 80,6 тысяч в день. Средний чек при этом составил 1642 руб. в «Пятерочке» и 1 850 руб. в «Перекрестке», что соответственно на 15% и 10% выше год к году.

X5 Retail Group — ведущая российская продуктовая розничная компания. Группа управляет, помимо магазинов сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», дискаунтерами «Чижик» и развивает цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося». На 31 марта под управлением X5 находились 19 479 магазинов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что торговые сети X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») приняли решение отменить большинство ограничений на продажу товаров в одни руки после снижения спроса. Ограничения были введены в марте на фоне высокого спроса на продукты в магазинах.