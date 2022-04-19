Застройщикам Москвы выделят участки еще под 20 масштабных инвестпроектов — вице-мэр Ефимов

С начала 2022 года власти Москвы одобрили предоставление застройщикам без торгов почти 37 га земли для масштабных инвестиционных проектов. В их числе социальные, спортивные, транспортные, офисные объекты, а также производственные комплексы и зона отдыха. Об этом сообщил 19 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в Москве наращиваются темпы реализации масштабных инвестиционных проектов. В первом квартале 2022 года город принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 га земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выделено около 22 га для создания 13 объектов», – рассказал заместитель мэра.

Напомним, что правительство столицы предоставляет участки в аренду сроком на 5 лет, без торгов. Землю выделяют под строительство производственных комплексов, инновационных центров, социальных учреждений, а также транспортных и спортивных объектов.

С помощью масштабных инвестпроектов в столице развивается современная социальная инфраструктура и появляются новые рабочие места, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Так, среди новых объектов восемь – это детские сады и школы. Их планируется возвести в пяти городских округах. Общая площадь застройки превысит 90 тыс. кв. м», — отметил он.

Новые детские сады и школы появятся по 8 адресам, под их строительство выделено в общей сложности около 10 га. Например, на Астрадамской улице в САО планируется возвести детский сад на 150 мест, а в центре города, в Стрельбищенском переулке, — на 225 мест. На Соколово-Мещерской улице в СЗАО построят учебный корпус на 300 мест. На западе города, на пересечении Минской улицы с Киевским направлением железной дороги, построят школу на 150 мест, а на Золоторожском Валу в ЮВАО — на 1150 учеников. Еще два образовательных объекта появятся в Молжаниновском районе. Там построят детский сад с бассейном и школу для 1450 учеников.

Кроме того, в 2022 году Градостроительно-земельная комиссия одобрила выделение участка площадью 1,8 га в промзоне «Руднево» для строительства производственного комплекса и еще 0,9 га в Походном проезде — для предприятия по изготовлению архитектурного бетона. Земельный участок в Северо-Западном округе Москвы, передадут инвестору без торгов для строительства завода в рамках импортозамещения строительных материалов, отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он уточнил, что инвестор планирует вложить в проект около 250 млн рублей, а по его завершению там появится 110 рабочих мест. «В целом интерес инвесторов к строительству промышленных объектов на территории города растет», — заметил Владислав Овчинский.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянинв рамках антикризисных мер утвердил льготную ставку на аренду земельных участков: 1 рубль в год. Такая мера поддержки бизнеса направлена на создание новых рабочих мест и развитие промышленного потенциала столицы. Первый участок уже получил инвестор, который возведет инженерный корпус одного из научно-производственных предприятий Москвы.

Участки получили и девелоперы. Так, в первом квартале 2022 года правительство Москвы решило предоставить землю для строительства офисных центров: на 1-й улице Ямского поля в САО и в составе транспортно-пересадочных узлов «Калужская» в ЮЗАО, «Окружная» в СВАО и «Новохохловская» в ЮВАО. В общей сложности для этих объектов предусмотрено более трех га земли. В ТПУ «Выхино» в ЮВАО на участке площадью почти два га появится пассажирский терминал, паркинг и коммерческие объекты.

Кроме того, земли выделяются и под строительство спортивных объектов. Так, в Нижних Мневниках на территории 3 га разместится ледовая арена. В поселении Краснопахорское Новой Москвы, на участке площадью 4,7 га, — рекреационно-рыболовный комплекс с коттеджами, гостиницей, рестораном и административным комплексом.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Всего за это время одобрено более 320 проектов.