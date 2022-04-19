Застройщики Москвы получили отсрочку на предоставление банковских гарантий более чем на 1 млрд — вице-мэр Ефимов

За минувший месяц уже 11 девелоперов Москвы воспользовались возможностью, предоставленной им правительством города: отложить на полгода предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования земельного участка для строительства. Об этом сообщил 19 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такую меру господдержки власти столицы запустили в минувшем марте , чтобы улучшить финансовое положение застройщиков. По закону, когда меняется вид разрешенного использования земельного участка для строительства, собственник земли должен внести определенную сумму в бюджет города. Эта сумма зависит от нескольких параметров, в том числе от локации, а также от разницы между его кадастровой стоимостью до и после преобразования правового статуса. Инвестор вправе внести платеж единовременно или в рассрочку. При оплате в рассрочку, — а такой вариант выбирает большинство застройщиков, — им нужно подтвердить свои последующие выплаты. Для этого девелоперы берут банковскую гарантию, то есть кредитная организация фактически выступает поручителем, а девелопер платит ей за это комиссию.

«Набор мер по поддержке столичных застройщиков был принят месяц назад. За это время к городу обратились 11 собственников земельных участков, которым на полгода отсрочено предоставление банковской гарантии. Инвесторы, получившие отсрочку, осуществляют строительство на 19 земельных участках общей площадью 37,14 га. Общая сумма отсроченной банковской гарантии составила 1,3 миллиарда рублей, эти средства девелоперы смогут направить на реализацию уже начатых, а также на запуск новых проектов», — рассказал Владимир Ефимов.

В рамках установленной процедуры, правительство Москвы предоставляет отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, после того как девелопер подаст письменное личное поручительство бенефициара компании в департамент городского имущества.

«Земельные участки, владельцы которых уже получили городскую поддержку, расположены на юго-западе, северо-востоке, юго-востоке, юге, а также на севере Москвы и в Троицке. Мы рассчитываем, что отсрочка предоставления банковской гарантии сократит издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования земли, и строительные проекты на участках в этих округах не будут заморожены», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.