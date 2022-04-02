Акция недели: HeadHunter взлетел на росте прибыли и интересе к IT-специалистам

АДР HeadHunter Group росли большую часть времени с тех пор, как 29 марта Московская биржа возобновила торги иностранными ценными бумагами, входящими в ее индекс. Исключением стали лишь первые часы вторника, когда на фоне общего падения российских акций, они обновили минимум на отметке 1220 рублей, да пятничная коррекция. Но перед последней был переписан максимум за месяц – 2808 рублей.

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Так что от нижней до верхней точки АДР HeadHunter выросли в 2,3 раза. К закрытию пятницы их рост за полные четыре дня торгов составил 53,6%. Ни одна другая акция, входящая в Индекс МосБиржи, не показала за этот период результат выше. Стоит от метить. Что основные новости, которые двигали котировки, вышли еще в то время, когда торги бумагами HeadHunter стояли.

HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ онлайн-платформы по поиску работы, выполняющей роль посредника между работодателями и соискателями. Он оказывает платные услуги для работодателей. Для соискателей также предусмотрены платные премиум-сервисы. В настоящее время компания является безусловным лидером рынка. Ближайшие конкуренты (SuperJob, Rabota, VK Jobs, Avito Jobs) в несколько раз отстают по посещаемости сайтов, количеству резюме и соискателей, числу открытых вакансий.

Чистая прибыль компании за 2021 год по МСФО увеличилась на 191,3% до 5,493 млрд рублей. Выручка выросла на 92,8% в основном за счет высокого спроса на кандидатов, улучшения монетизации и консолидации приобретенных дочерних компаний. И судя по данным за 4 квартал, быстрый рост продолжится.

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Санкции не затронули бизнес HeadHunter. При этом на рынке сложилось мнение, что в новых условиях компания может даже выиграть. Ожидается высокий спрос на российские IT-услуги и соответственно специалистов. При этом с предложением в этом сегменте существуют нарастающие проблемы. Также ожидается дисбаланс спроса и предложения на других направлениях, особенно в случае с высококвалифицированными специалистами.

Перспективы непосредственно российской IT-сферы уже подстегнули интерес к акциям компаний, которые можно было бы отнести к этому сектору – например, VC, Yandex, OZON. И хотя некоторые аналитики считают, что спрос на них носит спекулятивный характер, нельзя не отметить, что HeadHunter тоже является технологической компанией.

Он работает в интернете, внедряет новые технологии в свою платформу, недавно он, например, сообщал о изменении алгоритмов, улучшающих модерацию резюме. При этом даже после взлета его АДР котируются почти на 40% ниже середины февраля и стоят в два с лишним раза дешевле, чем на максимуме в ноябре.