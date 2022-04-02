Фондовый рынок создал рекордное неравенство в США

Федеральная резервная система обновила публикуемые ею ежеквартально данные о распределении богатства домохозяйств в Соединенных Штатах Америки. Они показывают, что 1% богатейших американцев стал в течение 2021 года богаче на 6,69 трлн долларов, а за полных два года пандемии прирост составил 12,03 трлн долларов.

«Цифры поразительны, — прокомментировал это CNBC профессор экономики Нью-Йоркского университета Эдвард Вольф. – Пандемический бум богатства находится на вершине всех бумов богатства последних 40 лет или близок к тому».

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На верхний процент приходится рекордное суммарное состояние в 45,86 трлн долларов. С конца первого квартала 2020 года, когда правительство США и ФРС запустили беспрецедентные меры поддержки экономики, эта сумма выросла особенно резко — на 15,13 трлн долларов.

Доля данной группы населения в «национальном богатстве» выросла за указанное время с 29,6% до 32,3%, а доля беднейших американцев упала с 31,7% до 30,2%. В абсолютных цифрах, впрочем, все группы показывают рост.

Основными драйверами благосостояния самых богатых американцев в прошлом году были акции и бизнес. «Богачи» владеют 53,9% всех акций, находящихся в индивидуальном владении. Это рекорд. В конце марта 2020 года эта доля составляла 51,6%, а, например, в 2002 году была близка к 40%.

Только за счет акций компаний и взаимных фондов богатейшие американцы получили 11,25 трлн долларов с момента старта мер по поддержке широких слоев населения во время пандемии. Портфели акций верхнего 1% в начале этого года достигли в сумме 22,95 трлн долларов, а портфели беднейших граждан США составили лишь 280 млрд долларов.

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Петля обратной связи

«Рост имущественного неравенства стимулирует фондовый рынок, который затем приводит к еще большему неравенству», — говорит Эдвард Вольф. Возникает петля обратной связи между богатством и неравенством. Верхние слои населения владеют большей долей акций, а потому рост цен на них дает им больше, чем прочим. А поскольку они могут позволить себе инвестировать куда большую долю добавленного состояния, то нарастающая часть национального богатства поступает на фондовый рынок, поднимая цены.

Неудивительно, что миллиардер Чарли Мангер (партнер Уоррена Баффета) сетует на то, что молодым людям в США никогда не было так сложно сделать и сохранить деньги. «Группе, окончившей колледж сейчас, будет намного сложнее разбогатеть и остаться богатой, — цитировало его в пятницу CNBC. — Подумайте, сколько раньше стоил дом в престижном районе такого города, как Лос-Анджелес».

В 1980 году, через пару лет после того, как Чарли Мангер стал заместителем председателя Berkshire Hathaway, средняя цена дома в Калифорнии составляла около $80 тысяч долларов, а сейчас превышает 800 тысяч долларов.

Выросли и другие активы. Сейчас, по словам Чарли Мангера, непросто давать рекомендации по инвестициям. Десятилетиями он советовал «владеть диверсифицированным портфелем обыкновенных акций», так как это могло принести разумным инвесторам 10% прибыли. Но теперь это не так. «Я не думаю, что будущее предоставит парню, окончившему колледж в этом году, такую же простую возможность для инвестиций», — считает знаменитый инвестор.

