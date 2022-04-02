Газопровод «Ямал-Европа» вновь перешел в режим реверса

Газопровод «Ямал-Европа» перешел на работу в режиме реверса: топливо идет из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкой компании Gascade. Поставки по этой магистрали возобновились 29 марта после двухнедельного перерыва. Газ для транзита через Украину поставляется в штатном режиме, в соответствии с заявками потребителей, сообщили в «Газпроме».

По данным Gascade, заявки на прокачку газа через станцию Мальнов на германско-польской границе на вход (аверс) и выход (реверс) с вечера пятницы были почти равны. Реверс начался с 08:00 мск субботы, газ стал прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тысяч кубометров. При этом «Газпром» бронировал мощности «Ямала-Европа» на полные газовые сутки 1 апреля (с 07:00 мск пятницы до 07:00 мск субботы), а затем дозаказал мощности на ночь. Помимо этого, были забронированы мощности магистрали на газовые сутки 2 апреля (с 07:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья).

Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу-Европе» закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 108,3 млн кубометров на 2 апреля», — говорится в сообщении «Газпрома».

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Ранее «Эксперт» писал, что ЕС поставил задачу – наполнить хранилища газа на 80% к ноябрю. Сейчас немецкие хранилища заполнены всего лишь на 26,5%. Между тем, по данным Gas Infrastructure Europe, в марте наполняемость хранилищ газов в ФРГ установила антирекорд – 24,6%. Вице-канцлер Хабек призвал немцев и немецкий бизнес 30 марта к экономии энергии, чтобы ослабить зависимость Германии от российских нефти, газа и угля.

