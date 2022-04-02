Как выбрать свадебное платье

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Время покупки

Приобретать наряд лучше раньше, но не очень рано. Если купить платье заранее, размер ко дню торжества может не подойти. А если выбирать одежду перед самим праздником, можно не найти подходящий вариант.

К тому же может потребоваться платье по индивидуальным параметрам. Допускается добавление изменений в наряды, которые присутствуют в продаже. А пошив занимает 3-4 месяца, а иногда и полгода. Еще необходимо время на доставку, подгонку. Поэтому предпочтительнее приобрести платье заранее.

Модель платья

Специалисты рекомендуют невестам мысленно, с закрытыми глазами представить свой образ. Платья бывают:

длинными и короткими;

с фатой и без нее;

приталенными и свободными;

с кружевом и без него.

Также необходимо записать несколько слов, описывающих свой праздничный образ. Он может быть нежным, ярким, элегантными. Это позволит найти нужное изделие. При этом важно, чтобы наряд подчеркивал достоинства фигуры. В выборе одежды поможет и то, где будет проводиться торжество.

Многие свадебные платья подходят для любого времени года. Но некоторые модели относятся к определенному сезону, к примеру, вещь с длинными рукавами. Также важно сразу уточнить бюджет, который поможет подобрать платье.

Примерка

Обязательно нужно примерять праздничный наряд. И с собой желательно брать несколько человек, которые знают о вкусах невесты. Еще важно, чтобы эти люди были честны.

Много мнений способно запутать. Из-за этого невеста может выбрать не тот наряд, о котором мечтала. Поэтому следует учитывать и собственные предпочтения.

Мода

Каждая невеста имеет свои представления о платье. Сейчас остаются востребованными изделия А-силуэта. При этом данные платья могут сильно отличаться отделкой, материалами, деталями.

Вкусы у всех разные, поэтому при выборе следует ориентироваться на свое мнение. Одним нравятся минималистичные платья, а другие любят бальные. Каждая невеста должна сама решить, какой вариант ей нравится.

Итак, перед свадьбой обязательно нужно выбрать подходящее платье. Данная процедура должна осуществляться внимательно. Это позволит подобрать идеальный праздничный наряд, который будет украшать невесту.