Кому доверить продвижение сайта

Чтобы продвижение сайтов было успешным, можно воспользоваться разными способами, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

Можно принять на работу в офисе штатного работника. Преимущества этого решения таковы:

возможность полного контроля за специалистом;

возможность загружать специалиста дополнительными работами помимо продвижения сайта;

условия оплаты диктует владелец сайта.

К недостаткам приема сотрудника в штат относятся следующие моменты:

сложность поиска высококвалифицированного специалиста;

низкая вероятность того, что специалист оправдает ожидания работодателя по поставленным целям;

узкие возможности для профессионального развития сотрудника, которому приходится обслуживать только один сайт, что отрицательно скажется на качестве его работы;

низкое качество выполняемых сотрудником работ, которые не связаны с продвижением сайта.

Второй вариант заключается в создании в своей компании целого отдела, который будет заниматься продвижением корпоративного сайта. Преимущества такого подхода выражаются в следующем:

постоянное наличие всех необходимых специалистов;

высокое качество работы;

условия оплаты труда определяет работодатель.

Главный недостаток данного варианта заключается в сложности формирования целого коллектива высококвалифицированных специалистов. Особенно это относится к компаниям, которые работают в регионах. Кроме того, финансовые расходы и организационные сложности при приеме на работу целой команды заметно выше, чем при найме одного специалиста.

Третий вариант – заключение договора с независимой SEO-компанией, оказывающей услуги по продвижению сайтов. Главное преимущество сотрудничества с таким подрядчиком состоит в широком спектре услуг, которые предоставляет команда опытных специалистов разного профиля. Однако стоимость этих услуг зачастую довольно высока, а сроки выполнения работ могут затягиваться из-за наличия множества других заказчиков у SEO-компании. При использовании этого варианта надо уделить повышенное внимание содержанию договора. Многие SEO-компании составляют его таким образом, чтобы извлечь максимальную выгоду в ущерб заказчику.

Четвертый вариант продвижения сайта – использование услуг фрилансера-одиночки. В этом случае владельцу сайта проще договориться о приемлемых для себя условиях, однако здесь важно найти квалифицированного и добросовестного специалиста, что бывает непросто с учетом большого количества мошенников на рынке.