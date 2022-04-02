Лео Бокерия дал простой совет для здоровья и долголетия

Знаменитый академик, кардиохирург и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия уверен, что многие болезни сердца и прочие проблемы со здоровьем можно предотвратить, если не засиживаться долго на одном месте и ежедневно проходить около 10 тысяч шагов. В интервью изданию kp.ru он дал советы, как ходить правильно.

«Я не раз говорил, что ходьба — самый простой и самый физиологичный вид профилактики различных заболеваний. А еще он самый дешевый и безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека», — сообщил Бокерия.

Чтобы ходьба шла на пользу, нужно, по его словам, соблюдать простые правила: ходить каждый день где-то на воздухе, желательно по парку; лучше всего — по пресеченной местности, чтобы пульс то ускорялся, то замедлялся; ходьба должна быть в удовольствие, если начал задыхаться, нужно снизить темп.

Академик подчеркнул, что сокращение движения ведет к серьезным изменениям в организме, которые сложно компенсировать какими-либо лекарствами. При этом он отметил, что россияне вообще любят движение — это из года в год доказывает акция «10 000 шагов к жизни». Ежегодно она собирает сотни тысяч и даже миллионы людей в разных городах страны. В этом году она пройдет в воскресенье, 3 апреля.

Ранее «Эксперт» писал, что лучшим видом спорта для восстановления легких после перенесенной коронавирусной инфекции является скандинавская ходьба. Об этом сообщила фитнес-директор «Сети спортивных сооружений России», член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова. По словам специалиста, при правильной технике данной активности правая рука должна подниматься одновременно с левой ногой и наоборот, что способствует увеличению грудной клетки и улучшению работы легких и, как результат, помогает при реабилитации после коронавируса.