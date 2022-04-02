Минобороны подвело итоги спецоперации за прошедшие сутки

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре и уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре», — заявил Конашенков.

Всего, по его словам, вооруженные силы РФ за сутки поразили 67 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Средствами ПВО РФ в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное были сбиты два украинских вертолета Ми-24 и 24 беспилотника ВСУ, уточнил генерал.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1 882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 764 единицы специальной военной автомобильной техники», — подытожил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, рано утром 1 апреля два украинских боевых вертолета обстреляли нефтебазу в Белгороде. МЧС России подтвердило факт пожара на нефтебазе, сообщив, что по состоянию на 08:40 мск пожар охватывал восемь резервуаров с топливом и бензином. Существовала угроза перехода огня на еще 16 резервуаров. В полдень появилась информация, что пожарным удалось потушить часть резервуаров.

