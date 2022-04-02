Москвичам пообещали ненастный апрель

Апрель в Москве ожидается прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха будет на 2 градуса ниже нормы, а количество осадков — выше климатических значений. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц, в целом, ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату», — сообщил Тишковец.

Он уточнил, что основной холод и ненастье придется на первую половину апреля.

Ранее «Эксперт» писал, что день весеннего равноденствия 20 марта стал началом астрономической весны в Северном полушарии Земли. Продолжительность дня за месяц быстро увеличится от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.