На выборах в Сербии разыграют «российскую карту»

Сербия готовится к масштабным выборам, которые пройдут 3 апреля. На них будут избраны президент страны, 250 депутатов законодательного собрания, а также ряд глав администраций муниципалитетов и мэры двух городов, включая Белград.

Изначально выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) должны были пройти в 2024 году. Однако два года назад власти решили перенести эту дату на более ранний срок. Возможно, из-за желания придать большей легитимности нынешним управленцам, а также в силу давления ЕС.

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Дело в том, что на предыдущем голосовании большинство оппозиционных партий бойкотировали участие в выборах. Тогда, в 2020 году, коалиция во главе с президентской Сербской прогрессивной партией (СПП) получила почти 61% голосов избирателей или 180 мест в парламенте. Социалистическая партия Сербии (СПС), лидером которой в прошлом был Слободан Милошевич, набрала всего 10,3% (22 места).

В правящей коалиции «Вместе мы можем все» есть организации разного политического спектра: Движение сербского обновления, Движение социалистов, Сербская народная партия и Народно-крестьянская партия.

Главными конкурентами правящей коалиции выступает группа преимущественно левых партий «Объединенная Сербия» во главе с экс-начальником Генерального штаба Здравко Поношом и бывшим мэром столицы Драганом Джиласом.

Хотя в этот раз оппозиционные силы примут участия в политическом процессе, победа правящей коалиции в сербском обществе не вызывает сомнений. Согласно опросам общественного мнения, пропрезидентская группа «Вместе мы можем все» рассчитывает набрать 51% голосов избирателей. В то время как оппозиционная коалиция Джиласа — 17%. При этом показатели СПС, вероятно, снизятся до 8,9%.

Президент и Москва

Рейтинг президента Александра Вучича составляет 42%. Его ближайший конкурент Здравко Понош может набрать больше 12%. В пользу Вучича играет один немаловажный факт — все крупные национальные СМИ контролируются соратниками президента, что позволяет ему беспрепятственно продвигать свою повестку среди широких масс населения. Всего в бюллетене фигурируют восемь кандидатов. Эксперты считают, что второй тур в президентской гонке вполне возможен.

Обращает на себя внимание, что темы спецоперации России на Украине и антироссийских санкций были одними из главных в предвыборной кампании. Подавляющее большинство сербских политиков осудили политику Европы и США и в той или иной мере выразили словесную поддержку Москве в противостоянии с Западом. Отличия были лишь в тональности этой поддержки.

Например, один из кандидатов в президенты председатель националистической партии «Сербские правые» Миша Вацич приехал в Центризбирком для сдачи подписей для своего выдвижения в машине с российскими номерными знаками, флагами России и Сербии и буквой Z на капоте. Этим он выразил поддержку действиям российских войск на Украине. Кроме того, он призвал сербов «брать пример с Москвы» и заключить с РФ военно-политической союз.

Вучич и его сторонники выступают против резких внешнеполитических кульбитов, но за расширение торгово-экономических и политических связей с Москвой при сохранении курса на интеграцию страны в ЕС.

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Сербским политикам сложно игнорировать российскую повестку: в стране исторически сильные русофильские настроения. По данным опроса Европейского совета по международным отношениям, 94% сербских граждан считают нашу страну либо союзной, либо дружественной.



Эти настроения особенно были заметны во время многотысячного пророссийского митинга, прошедшего в прошлом месяце. Демонстранты даже развернули пятнадцатиметровый российский триколор в Белграде и прошлись с ним от центра города до посольств России и Белоруссии. Аналогичные митинги были в столице и в годовщину бомбардировок силами НАТО Югославии.

Сербия не ввела санкции

Дело здесь не только в культурных и исторических связях наших стран. Россия — третий по значимости торговый партнер Сербии (товарооборот 2,5 млрд долларов) после ЕС и Китая. В конце прошлого года Белград подписал газовое соглашение с Москвой, согласно которому «Газпром» первые полгода поставит голубое топливо по льготной цене в 270 долларов за тысячу кубометров. Это немаловажный актив в условиях нарастающего энергокризиса в Европе.

Российский энергетический гигант «Газпром» владеет 51% сербской нефтегазовой компании NIS. В балканской республике работают представительства российских энергетических и машиностроительных компаний.

Россия давно сотрудничает с Сербией в военно-технической сфере. В 2017 году Москва передала сербскому правительству партию российских истребителей Миг-29 в рамках военно-технической помощи.

Во многом из-за этого Сербия вместе с Боснией и Герцеговиной (одной из двух частей этого федеративного государства составляет Республика Сербская) остаются двумя последними государствами Европы, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

Косовский фактор

Белград также рассчитывает заручиться поддержкой Москвы в давнем конфликте с самопровозглашенной республикой Косово. Не первый год сербские власти хотят вернуть Косовский вопрос в Совбез ООН, и при помощи высокой международной трибуны актуализировать данную проблему.

В самом Косово сейчас сложилась напряженная ситуация. Осенью прошлого года на севере региона в Митровице неоднократно происходили столкновения косовской полиции с местными сербами, которые в любой момент могли перерасти в новую войну. Уладить спор тогда удалось только после вмешательства KFOR — армейских подразделений НАТО в крае.

На этот раз конфликтная ситуация возникла после того, как Приштина не разрешила косовским сербам принять участие в сербских выборах по месту жительства. В регионе проходили многотысячные митинги против политики Приштины. Но Белград не пошел на обострение ситуации и открыл избирательные участки для местного сообщества в приграничных населенных пунктах.

Вероятная победа Вучича и его коалиции, по всей видимости, не приведет к пересмотру текущего политической курса Сербии ни на косовском, ни на прочих направлениях. Белград продолжит лавировать между крупными центрами силы.

Белград перед выбором

Однако некоторые сербские аналитики сомневаются, что балканцам удастся долго сидеть на двух стульях. На Белград сегодня оказывается серьезное давление со стороны западных столиц. Поэтому в случае продолжения спецоперации России на Украине, им все же придется сделать выбор. Хотя Вучич отказался присоединяться к антироссийским санкциям, сербские власти проголосовали за резолюцию, указывающую на «нарушение Россией территориальной целостности Украины».

Евросоюз занимает больше половины импорта в торговле Сербии, свыше 60% в экспорте. Столько же составляет доля европейцев в инвестиционном портфеле. Захочет ли, в конечном счете, сербская элита променять экономическую выгоду на «братские узы» с Россией — большой вопрос.

